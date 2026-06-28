Ο πρίγκιπας Χάρι επανεξετάζει το ενδεχόμενο να πάρει μαζί του τη Μέγκαν και τα παιδιά του στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι επανεξετάζει τα σχέδιά του να φέρει τη σύζυγό του και τα παιδιά του στη Βρετανία τον επόμενο μήνα, μετά την απόρριψη του αιτήματός του για αστυνομική προστασία, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Ο πρίγκιπας Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, επρόκειτο να πραγματοποιήσουν οικογενειακή επίσκεψη στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Η ομάδα του είχε υποβάλει επίσημο αίτημα για αστυνομική προστασία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή τούς ανακοινώθηκε ότι δεν θα παρέχεται καμία ασφάλεια που θα χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους.

Πηγές αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι είναι απογοητευμένος από την απόφαση, η οποία ελήφθη λίγες μόνο ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη της οικογένειας, αλλά θα ήθελε ακόμα να βρει έναν τρόπο να πραγματοποιηθεί το ταξίδι.

Η απόρριψη του αιτήματος του πρίγκιπα Χάρι

Η ομάδα του πρίγκιπα περίμενε το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης ασφαλείας από την Εκτελεστική Επιτροπή για τη Βασιλική Οικογένεια και τα VIP (Ravec), η οποία αποφασίζει για την παροχή ασφάλειας σε ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας για λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών.

Την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση των λεπτομερειών της επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ομάδα του ενημερώθηκε ότι δεν θα παρασχεθεί αστυνομική προστασία στην οικογένεια.

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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν είχαν ήδη αποδεχτεί την προσφορά να διαμείνουν σε βασιλική έπαυλη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ως φιλοξενούμενοι του βασιλιά Καρόλου, αν και η τοποθεσία της επιλεγμένης βασιλικής κατοικίας δεν είχε δημοσιοποιηθεί.

Επίσης, αναμενόταν να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικό κατάλυμα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους σε βασιλικό κτήμα θα παρέχεται αστυνομική προστασία, αλλά εκτός αυτών των ωρών ο πρίγκιπας Χάρι θα πρέπει να βασίζεται στην ιδιωτική ομάδα ασφαλείας που ταξιδεύει μαζί του από την Καλιφόρνια.

Η επίσκεψη στη Βρετανία

Η οικογένεια επρόκειτο να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο για περίπου πέντε ημέρες.

Η Μέγκαν, δούκισσα του Σάσσεξ, σχεδίαζε να συνοδεύσει τον σύζυγό της σε μια σειρά δημόσιων εκδηλώσεων στο Λονδίνο και αλλού.

Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί ώστε να σηματοδοτήσει την έναρξη της ετήσιας αντίστροφης μέτρησης για τους Αγώνες «Invictus» για τραυματισμένους στρατιωτικούς, οι οποίοι πρόκειται να διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ τον ερχόμενο Ιούλιο. Ο πρίγκιπας Χάρι είναι ένας από τους ιδρυτές των αγώνων.

Αναμενόταν επίσης να επισκεφθεί και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, τις οποίες συνεχίζει να υποστηρίζει από τότε που μετακόμισε στην Καλιφόρνια.

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Σε προηγούμενες επισκέψεις, ο πρίγκιπας Χάρι είχε απορρίψει την προσφορά να διαμείνει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που συνεπάγεται η χρήση ενός τόσο γνωστού και ορατού κτιρίου.

Πέρυσι, έχασε μια δικαστική μάχη για να έχει τακτική αστυνομική προστασία κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε στο BBC μετά την απόφαση ότι επιθυμεί «συμφιλίωση» με τη βασιλική οικογένεια. Είπε επίσης ότι ανησυχούσε ότι δεν θα ήταν ασφαλές να φέρει τη σύζυγό του και τα παιδιά του πίσω στη χώρα όπου γεννήθηκε.

Η τελική απόφαση σχετικά με το ταξίδι και τη συμμετοχή της συζύγου και των παιδιών του πρίγκιπα Χάρι θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από BBC