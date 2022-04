«Ο πρίγκιπας Χάρι δεν αντέχει την Καμίλα»: Γιατί ο γάμος με τον Κάρολο παραλίγο να μην γίνει

Ο πρίγκιπας Χάρι δεν θέλει η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς να γίνει βασίλισσα, λέει η βασιλική συγγραφέας Τίνα Μπράουν, μιλώντας στην Telegraph με αφορμή το νέο της βιβλίο «The Palace Papers: Inside the House of Windsor—The Truth and the Turmoil».

Η 68χρονη συγγραφέας του «Diana Chronicles» αναφέρει στο νέο της βιβλίο τα σκάνδαλα και τα δράματα του οίκου των Ουίνδσορ, μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον Αύγουστο του 1997, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο 37χρονος δούκας του Σάσεξ δεν αποδέχτηκε ποτέ την σχέση της Καμίλα με τον πατέρα του και δεν θέλει η μητριά του να γίνει βασίλισσα.

«Ο Ουίλιαμ αποδέχτηκε την Καμίλα όσον αφορά τι σημαίνει για τον πατέρα του. Έχει φερθεί με ωριμότητα. "Ο πατέρας μου αγαπά αυτή τη γυναίκα, δεν μπορώ να το πολεμήσω, οπότε δεν θα το κάνω". Ο Χάρι από την άλλη, δεν αντέχει την Καμίλα, δεν θέλει να γίνει βασίλισσα, είναι πολύ θυμωμένος με όλο αυτό. Δεν έχει συμφιλιωθεί με αυτό και μάλλον δεν θα το κάνει ποτέ», λέει.

Από την πλευρά της η 95χρονη Ελισάβετ, εξέπληξε τους πάντες όταν στις 6 Φεβρουαρίου, στο μήνυμά της για τα 70 χρόνια στο θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε πως επιθυμεί, όταν ο Κάρολος γίνει βασιλιάς, η σύζυγος του να λάβει τον τίτλο της βασίλισσας.

Φωτογραφία από τις 14 Φεβρουαρίου 1975 με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς να φεύγει από το New London Theatre με τον πρίγκιπα Κάρολο. Φωτ: EPA/STF UK AND UK AND IRELAND OUT

Τι νιώθουν Χάρι και Ουίλιαμ για την «Βασίλισσα Καμίλα»

Η Τίνα Μπράουν, βασιλική συντάκτρια επί χρόνια στο περιοδικό της βρετανικής αριστοκρατίας «Tatler» και δημοσιογράφος του Vanity Fair, αναφέρει πως πηγή από το παλάτι τής αποκάλυψε πως, «όταν ο πρίγκιπας Χάρι πείστηκε να βρεθεί στον ίδιο χώρο με την Καμίλα ήταν σιωπηλός και της έριχνε άγριες ματιές».

«Ο Ουίλιαμ ένιωσε αηδιασμένος με την επίθεση της Μέγκαν στην Κέιτ (για το νυφικό/ποιος έκανε ποιον να κλαίει) γιατί δεν μπορεί να ανταπαντήσει. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με το πόσο έξαλλος θα γίνει όταν κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο. Επειδή ο Χάρι δεν πρόκειται να κυνηγήσει τη Βασίλισσα, είναι ιερή. Και μάλλον δεν θα κυνηγήσει ούτε την Κέιτ, την οποία αγαπά πολύ. Αλλά θα κυνηγήσει τον Κάρολο και την Καμίλα και ίσως τον Ουίλιαμ. Και είναι τόσο άχρηστο για όλους τη δεδομένη φάση. Για τον Ουίλιαμ αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στη σχέση τους αυτή τη στιγμή».

Η αλήθεια για τον Χάρι, λέει η Μπράουν είναι, πως είναι «τόσο συναισθηματικά εξαρτημένος που έχει κυριευτεί εντελώς και ολοκληρωτικά από τη Μέγκαν και ολόκληρη η προσωπικότητά του έχει αλλάξει. Είναι πραγματικά λυπηρό για πάρα πολλούς ανθρώπους. Η Μέγκαν φαίνεται πως καλύπτει κάποια τεράστια ανάγκη του Χάρι και δείχνουν να έχουν μια ισχυρή σχέση εξάρτησης. Και αναρωτιέμαι πώς θα τελειώσει».

«Ίσως», συνεχίζει η ίδια, «ξυπνήσει και συνειδητοποιήσει ότι ζει στο Goop [το lifestyle σάιτ της Γκουίνεθ Πάλτροου] και πρέπει να βγει γρήγορα, να πάει στην παμπ και να δει τους φίλους του».

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Κάρολου με την Καμίλα έγινε στις 28 Ιανουαρίου 1999, στα γενέθλια της αδερφής της, στο Ritz Hotel. Φωτ: EPA PHOTO PA/NEIL MUNNS

Πώς παντρεύτηκαν Κάρολος και Καμίλα και γιατί παραλίγο να μην γίνει ο γάμος

Η βρετανική Telegraph δημοσίευσε πρώτη ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Τίνα Μπράουν- μια ανασκόπηση της χρονιάς που οδήγησε στον γάμο του Κάρολου και της Καμίλα το 2005.

Η Μπράουν λέει πως το 2004, «η αβεβαιότητα της θέσης της γινόταν ολοένα και πιο έντονη», καθώς η Καμίλα υποτίθεται πως θα συνόδευε τον Κάρολο στις περιοδείες του και θα κάλυπτε παράλληλα τις συναισθηματικές ανάγκες τους, ωστόσο δεν είχε κανέναν επίσημο ρόλο.

Παραδόξως, η Μπράουν, λέει ότι ο σερ Μάικλ Πιτ ήταν εκείνος που έβαλε ουσιαστικά τον γάμο στην συζήτηση. Αρχικά τον είχε στείλει η βασίλισσα στον Κάρολο με στόχο «να απωθήσει την άνοδο της Καμίλα», ωστόσο άλλαξε γνώμη και «άρχισε να υποστηρίζει το αντίστροφο στο παλάτι και το "αφεντικό" του: ο Κάρολος πρέπει να την παντρευτεί και να τελειώνει με αυτό»

Η τελευταία σταγόνα προφανώς ήρθε σε έναν οικογενειακό γάμο της οικογένειας βαν Κάτσεμ (από τους παλαιότερους φίλους του Παλατιού), όταν στην Καμίλα είπαν ότι θα καθόταν κοντά με τους φίλους της νύφης στο βάθος, αντί με τον Κάρολο.

Ο πρίγκιπας Κάρολος βρήκε μια δικαιολογία να μην παρευρεθεί στην τελετή σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ταπείνωση της Καμίλα και στη συνέχεια της έκανε πρόταση γάμου στις 31 Δεκεμβρίου 2004, με τη βασίλισσα να υπογράφει συμβολικά τη συμφωνία επιτρέποντας στον Κάρολο να δώσει στην Καμίλα ένα δαχτυλίδι αρραβώνων από τη συλλογή της Βασιλομήτωρ.

Ο γάμος έγινε στις 8 Απριλίου 2005, μια πολιτική τελετή σε ένα ληξιαρχείο στην οποία η βασίλισσα δεν παρευρέθηκε, αν και έδωσε την ευλογία της στο ζευγάρι κάνοντας μια ομιλία στη δεξίωση μετά το γάμο.

Στο μετέπειτα πάρτι δε, λέγεται πως ο πρώην σύζυγος της Καμίλα, Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, «φαινόταν μυστηριωδώς ευχαριστημένος» από τα γεγονότα και «συμπεριφερόταν σαν τη μητέρα της νύφης».