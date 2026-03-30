«Ο πρίγκιπας Φίλιππος έπασχε από καρκίνο στο πάγκρεας», σύμφωνα με νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου, πέθανε σε ηλικία 99 ετών, τον Απρίλιο του 2021.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, το ενδιαφέρον των βρετανικών μέσων στρέφεται σε ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε, σύμφωνα με το οποίο ο πρίγκιπας Φίλιππος ζούσε για οκτώ χρόνια με «μη χειρουργήσιμο καρκίνο στο πάγκρεας», μέχρι τον θάνατό του.

Ο Χιούγκο Βίκερς -Βρετανός συγγραφέας και βιογράφος, γνωστός κυρίως για τα βιβλία του που αφορούν τη βρετανική βασιλική οικογένεια και ιστορικά πρόσωπα- φέρεται να αποκάλυψε στο νέο του βιβλίο «Queen Elizabeth II» ότι ο Φίλιππος διαγνώστηκε με καρκίνο τον Ιούνιο του 2013, κατά τη διάρκεια μιας 11ήμερης νοσηλείας σε νοσοκομείο, όταν ήταν 91 ετών.

Ο Φίλιππος πέθανε τον Απρίλιο του 2021, έχοντας εξέλθει από το νοσοκομείο μετά από μια επέμβαση για καρδιακή πάθηση. Η αιτία θανάτου του αποδόθηκε επίσημα στα γηρατιά.

Τι γράφει ο Βίκερς για τον πρίγκιπα Φίλιππο

Ωστόσο, σήμερα ο Βίκερς έγραψε: «Την τελευταία νύχτα της ζωής του, ξέφυγε από τις νοσοκόμες, προχώρησε με δυσκολία στο διάδρομο με το περιπατητικό του, πήρε μια μπύρα και την ήπιε. Το επόμενο πρωί, σηκώθηκε, έκανε μπάνιο, είπε ότι δεν ένιωθε καλά και έφυγε ήσυχα από τη ζωή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ζούσε με καρκίνο του παγκρέατος για σχεδόν οκτώ χρόνια – πολύ περισσότερο από τον συνήθη χρόνο επιβίωσης από τη διάγνωση».

Ο Independent γράφει, ότι «το βιβλίο, το οποίο έχει δημοσιευτεί σε συνέχειες στην εφημερίδα Daily Mail, υποστηρίζει επίσης πως ο αείμνηστος πρίγκιπας δεν ήθελε να φτάσει τα 100 του χρόνια, καθώς δεν του άρεσε η φασαρία που συνοδεύει τέτοιες εκδηλώσεις».

Σύμφωνα με τον κ. βιογράφο, ο πρίγκιπας Φίλιππος νοσηλεύτηκε το 2011 λόγω απόφραξης στεφανιαίας αρτηρίας και υποβλήθηκε σε θεραπεία σε ιδιωτική κλινική το 2013. Οι γιατροί εντόπισαν μια «σκιά» στο πάγκρεάς του και διαπίστωσαν ότι έπασχε από «μη χειρουργήσιμο καρκίνο του παγκρέατος».

Λόγω των περιορισμών που είχαν επιβληθεί εκείνη τη χρονιά εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, μόνο 30 άτομα κατάφεραν να παραστούν στην κηδεία του και η βασίλισσα αναγκάστηκε να καθίσει μόνη της στο παρεκκλήσι, την ώρα που πραγματοποιούνταν η ταφή του συζύγου της στον Βασιλικό Τάφο του Παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου.

Με πληροφορίες από The Independent