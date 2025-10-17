Ο πρίγκιπας Άντριου παραιτείται από όλους τους τίτλους του: «Αποφάσισα να βάλω πάνω απ' όλα το καθήκον μου προς την οικογένεια»

Ο πρίγκιπας Άντριου πρόκειται να παραιτηθεί από όλους τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου εκείνου του Δούκα του Γιορκ.

Πρόκειται για εξέλιξη που ακολουθεί μια σειρά πρόσφατων σκανδάλων που αφορούν τόσο τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όσο και τη φερόμενη σύνδεσή του με κατάσκοπο από την Κίνα.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρίγκιπας Άντριου ανέφερε: «Σε συζήτηση με τον Βασιλιά και την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας. Αποφάσισα, όπως πάντα, να βάλω πάνω απ' όλα το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου. Επιμένω στην απόφασή μου πριν από πέντε χρόνια να αποστασιοποιηθώ από τη δημόσια ζωή. Με τη συμφωνία της Αυτού Μεγαλειότητας, πιστεύουμε ότι πρέπει τώρα να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Συνεπώς, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ούτε τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί. Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου».

Ο πρίγκιπας Άντριου θα θέσει όλους τους τίτλους του «σε αναστολή», έπειτα από έντονες πιέσεις του Παλατιού. Παράλληλα, θα αποχωρήσει και από το Τάγμα της Περικνημίδας (Order of the Garter). Ωστόσο, αναμένεται να διατηρήσει τον τίτλο του πρίγκιπα, ως γιος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα, Δούκισσα του Γιορκ, λέγεται ότι θα εγκαταλείψει επίσης τον τίτλο της και θα είναι πλέον γνωστή απλώς ως Σάρα Φέργκιουσον.

Ο Βασιλιάς Κάρολος και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχουν φτάσει σε «σημείο καμπής» με τη συμπεριφορά του πρίγκιπα Άντριου, αναφέρουν σχετικά τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για την απόφαση, που ενδέχεται να λάβει μελλοντικά ο μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο βασιλιάς «εξετάζει όλες τις δυνατές επιλογές του», δήλωσε μια πηγή κοντά στη βρετανική βασιλική οικογένεια στους Times, με εξ' αυτών να είναι η απομάκρυνση του Άντριου από τον τίτλο του δουκάτου.

Οι αποκαλύψεις που ήλθαν στη δημοσιότητα για τον πρίγκιπα Άντριου

Ύστερα από ημέρες νέων αποκαλύψεων που απειλούσαν περαιτέρω τη φήμη της βασιλικής οικογένειας, ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα. Μέχρι τώρα, το Παλάτι είχε αποφύγει τέτοιου είδους κυρώσεις, όμως θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή.

Οι βασιλικοί σύμβουλοι γνωρίζουν ότι πιθανότατα θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του δούκα με τον παιδεραστή χρηματιστή, Έπσταϊν.

Η αλλαγή στάσης ήρθε επίσης μετά τη δημοσιοποίηση από την Telegraph ότι ο δούκας είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις συναντήσεις, την περίοδο 2018–2019, με τον Κάι Τσι, κορυφαίο Κινέζο αξιωματούχο που βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης κατασκοπείας του Πεκίνου. Μάλιστα, τον είχε καλέσει για γεύμα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ το 2018.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, διέρρευσαν email που έδειχναν πως ο Άντριου διατηρούσε επαφές με τον Έπσταϊν για περισσότερο διάστημα απ’ ό,τι είχε ισχυριστεί, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το αν είπε ψέματα και σε άλλα σημεία.

