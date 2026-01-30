Ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να δείπνησε με τον Έπσταϊν μετά την αποφυλάκισή του

Ο πρίγκιπας Άντριου παρευρέθηκε σε μια ιδιωτική δεξίωση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του, σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την δημοσιογράφο του Χόλιγουντ Πέγκι Σίγκαλ προς διάφορες προσωπικότητες σχετικά με ένα «τελευταίας στιγμής ανεπίσημο δείπνο» για τον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος βρισκόταν στη Νέα Υόρκη σε «ανεπίσημη ιδιωτική επίσκεψη» τον Δεκέμβριο του 2010.

Η εκδήλωση φαίνεται να έλαβε χώρα στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, όπου διέμενε ο πρίγκιπας Άντριου.

Το ταξίδι του πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο σκοπός του ταξιδιού του ήταν να διακόψει τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, ο οποίος φυλακίστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων τον Ιούλιο του 2009. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Άντριου και ο Έπσταϊν φωτογραφήθηκαν να περπατούν μαζί στο Central Park.

Ο Άντριου δήλωσε στην καταστροφική συνέντευξή του στο Newsnight το 2019 ότι επέλεξε να συναντήσει τον Έπσταϊν αυτοπροσώπως για να τερματίσει τη φιλία τους, καθώς θεωρούσε ότι το να του ανακοινώσει τα νέα «μέσω τηλεφώνου ήταν ο τρόπος που θα διάλεγε ένα δειλός».

Ωστόσο, πρόσφατα δημοσιευμένα email δείχνουν ότι η Σίγκαλ συνέταξε μια λίστα καλεσμένων για αυτό που περιέγραψε ως «πολύ ενδιαφέρον, γρήγορο, διασκεδαστικό δείπνο» στο οποίο συμμετείχαν ο Άντριου και ο Έπσταϊν.

Προσκάλεσε τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν και τη σύζυγό του, Σουν-Γι Πρέβιν, τον Τζορτζ Στεφανόπουλος και τη σύζυγό του, την ηθοποιό Αλεξάνδρα Γουέντγουορθ, τη δημοσιογράφο Κέιτι Κάουρικ και τον παρουσιαστή της τηλεοπτικής εκπομπής Τσάρλι Ρόουζ. Δεν είναι σαφές ποιοι τελικά παρευρέθηκαν, αλλά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδηλώνουν ότι η Γουέντγουορθ αποσύρθηκε επειδή τα παιδιά της ήταν άρρωστα.

Στα email, η Σίγκαλ είπε στον Στεφανόπουλος: «Ελάτε στην ώρα σας και θα έχετε ιδιωτική ώρα με τον Άντριου, καθώς θα μένει στο σπίτι».

Οι σχέσεις με την Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε, όπως έγινε γνωστό, στη φυλακή το 2019, καθώς αντιμετώπιζε νέες κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ο Άντριου αποσύρθηκε από τη βασιλική ζωή και του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν.

Το 2022, κατέβαλε 12 εκατομμύρια λίρες σε διακανονισμό με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε. Η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο, ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου, αφού την είχε ωθήσει σε αυτό ο Έπσταϊν. Αυτός πάντα αρνιόταν σθεναρά αυτές τις κατηγορίες και κατέβαλε το ποσό χωρίς να παραδεχτεί την ευθύνη του.

Τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή δείχνουν επίσης ότι η σύντροφος του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, έστειλε ένα email σε μια διεύθυνση που πιστεύεται ότι ανήκε στον Άντριου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο της γιαγιάς του, της βασιλομήτορος, που πέθανε το 2002.

Το email είχε ως εξής: «Αγαπητέ μου, λυπάμαι που έπρεπε να γυρίσεις βιαστικά στο σπίτι, και μάλιστα υπό τόσο θλιβερές συνθήκες. Όσο και αν ήταν αναμενόμενος ο θάνατός της, δεδομένης της προχωρημένης ηλικίας της, αυτό δεν το κάνει λιγότερο θλιβερό. Ήταν υπέροχη και χαίρομαι που κατάφερα να τη συναντήσω και να της μιλήσω. Θα ξαναπρογραμματίσουμε. Σ' αγαπώ. Gx».

Μια απάντηση την επόμενη μέρα από τον λογαριασμό που πιστεύεται ότι ανήκει στον Άντριου – στην οποία ο αποστολέας αποκαλεί τον εαυτό του «Ο Αόρατος Άνθρωπος» – αναφέρει: «Έλαβα το μήνυμά σου σήμερα το πρωί. Λυπάμαι που δεν σε βρήκα χθες. Θα σε πάρω αργότερα σήμερα για να μιλήσουμε. Α xxx».

Ο Μάξγουελ εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών στις ΗΠΑ για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Με πληροφορίες από Guardian