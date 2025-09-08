Ο Πούτιν θέλει να αποσύρει τη Ρωσία από την ευρωπαϊκή σύμβαση κατά των βασανιστηρίων

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να προσβλέπει στην απόσυρση της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν υπέβαλε νομοσχέδιο στο ρωσικό κοινοβούλιο για την απόσυρση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων.

Επικαλούμενο συγκεκριμένα, πληροφορίες από τη Δούμα, το κρατικό πρακτορείο της Ρωσίας, μεταφέρει ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε, κάνοντας μάλιστα λόγο για «καταγγελία» της ευρωπαϊκής σύμβασης εκ μέρους της Μόσχας.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας είναι διεθνές νομικό κείμενο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπογράφηκε στη Στρασβούργο στις 26 Νοεμβρίου 1987 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1989.



Η Σύμβαση συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), εισάγοντας έναν προληπτικό μηχανισμό αντί για ατομικές προσφυγές, ώστε να αποτρέπονται τα βασανιστήρια πριν συμβούν.



Με τη Σύμβαση ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) (Council of Europe).



Η CPT έχει ως αποστολή:

Να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε φυλακές, κρατητήρια, κέντρα μεταναστών, ψυχιατρικά ιδρύματα κ.ά.

Να εξετάζει τις συνθήκες κράτησης και τη μεταχείριση των κρατουμένων.

Να συντάσσει εκθέσεις και συστάσεις προς τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.



Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο της Σύμβασης (ETS No. 126 – Council of Europe), τα κράτη έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται με την Επιτροπή και να βελτιώνουν τις συνθήκες κράτησης.