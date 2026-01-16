Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή για το Ιράν: Οι επικοινωνίες με Νετανιάχου και Πεζεσκιάν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να κινείται ως μεσολαβητής για την κρίση στο Ιράν.

Πληροφορίες μεταφέρουν, ότι ο Ρώσος πρόεδρος ήλθε σε επικοινωνία νωρίτερα σήμερα, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, θα υπάρξει και επικοινωνία με τον Μασούντ Πεζεσκιάν.

Μετά το τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε, ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει «τις προσήκουσες μεσολαβητικές προσπάθειες» και «να προωθήσει εποικοδομητικό διάλογο με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κρατών» για να αποκλιμακωθεί η ένταση στο Ιράν.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε προσεγγίσεις αρχών υπέρ της ενίσχυσης των πολιτικο-διπλωματικών μέτρων για την προστασία τη σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», αναφέρει το Κρεμλίνο.

Από την 28η Δεκεμβρίου, οπότε και οξύνθηκε το κλίμα των διαμαρτυριών, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εντός της Τεχεράνης.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν το ιρανικό καθεστώς για βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, την ώρα που ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε χιλιάδες νεκρούς. Η χώρα παραμένει χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και μία εβδομάδα.

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μεταδίδει «ομολογίες» συλληφθέντων

Τα διεθνή μέσα μετέφερα, ότι επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν διεξήγαγε μπροστά σε κάμερες της κρατικής τηλεόρασης, τις ανακρίσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών, την ίδια ώρα που μεγάλη μερίδα ακτιβιστών εκφράζει ανησυχία, ότι αυτές οι σκηνοθετημένες «ομολογίες» είχαν ως στόχο να σπείρουν τον φόβο στη χώρα.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν σήμερα, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ εμφανίζεται καθισμένος, περιστοιχισμένος από άλλους αξιωματούχους, κάτω από τα πορτρέτα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Απέναντί τους, κάθεται μια γυναίκα, με μαύρη μαντίλα και κόκκινη μπλούζα. Κατηγορείται ότι πετούσε τσιμεντόλιθους στις δυνάμεις ασφαλείας, από την ταράτσα ενός κτιρίου στην Τεχεράνη.

Τις τελευταίες ημέρες, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεκάδες παρόμοια βίντεο με τις ανακρίσεις των «ταραξιών» από τον επικεφαλής των δικαστικών αρχών. Όλοι τους φέρεται ότι παραδέχτηκαν, χωρίς αντιρρήσεις, όσα τους καταλογίζονται.

Η κρατική τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει τις αναγκαστικές ομολογίες των διαδηλωτών λίγες ημέρες αφού ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία. «Η μετάδοση ομολογιών που ελήφθησαν με εξαναγκασμό και βασανιστήρια, πριν από κάθε δικαστική διαδικασία, είναι αντίθετη με την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας», πρόσθεσε.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters