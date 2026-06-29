Ο Πούτιν παραδέχθηκε ελλείψεις καυσίμων μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε για πρώτη φορά, την Κυριακή, ότι η χώρα αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων, την ώρα που η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, βάζοντας φωτιά σε ακόμη ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια Ρωσία.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βενιαμίν Κοντρατίεφ, συντρίμμια από την επίθεση προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου στο Σλοβιάνσκ και τον τραυματισμό ακόμη ενός σε κοντινό χωριό, στην ανατολική κατεχόμενη Κριμαία.

Με δυνατότητα επεξεργασίας σχεδόν 4 εκατομμυρίων τόνων αργού πετρελαίου ετησίως, η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διυλιστήρια της νότιας Ρωσίας και βασική πηγή πετρελαϊκών προϊόντων που εξάγονται μέσω των ρωσικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας, όπως μαζούτ, νάφθα και ναυτιλιακά καύσιμα.

Από την άλλη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων επλήγη ακόμη ένα ρωσικό διυλιστήριο, στην περιφέρεια Γιάροσλαβλ, περίπου 700 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Ωστόσο, οι ρωσικές αρχές δεν είχαν ανακοινώσει άμεσα κάποιο σχετικό περιστατικό.

Υπό το βάρος των τελευταίων επιθέσεων, ο Πούτιν δεσμεύθηκε να ενισχύσει την προστασία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και να αυξήσει την παραγωγή καυσίμων.

Μιλώντας σε σύσκεψη με αξιωματούχους με αντικείμενο την κατάσταση στην αγορά καυσίμων, ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η χώρα «διανύει μία δύσκολη περίοδο», επιμένοντας ωστόσο ότι η Μόσχα θα «τηρήσει όλες τις κοινωνικές της υποχρεώσεις».

Λίγο αργότερα δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας θα αυξήσει ταχύτατα την παραγωγή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ώστε να αντιμετωπίσει τις ουκρανικές επιθέσεις.

Υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που έχουν προκύψει δεν είναι κρίσιμα, ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία θα αυξήσει τις εισαγωγές καυσίμων και θα επιταχύνει τις εργασίες αποκατάστασης στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, προκειμένου να εξαλειφθεί το «προσωρινό έλλειμμα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κριμαία, δεσμευόμενος ότι οι ελλείψεις καυσίμων θα αντιμετωπιστούν άμεσα μέσω αυξημένων αποστολών τόσο διά ξηράς όσο και διά θαλάσσης προς τη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί».

Πούτιν: Στόχος των επιθέσεων στα διυλιστήρια είναι να διχαστεί η ρωσική κοινωνία

Μιλώντας σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, ο Πούτιν χαρακτήρισε τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου ως μία προσπάθεια να «προκληθεί ρήγμα στη ρωσική κοινωνία και να εξαναγκαστεί η Ρωσία να σταματήσει, έστω και προσωρινά, την προέλαση των στρατευμάτων μας κατά μήκος της γραμμής επαφής, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες για την έναρξη διαπραγματεύσεων με όρους που ευνοούν τον αντίπαλό μας».

«Δεν θα τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «τα πλήγματα στις υποδομές μας, όπου κι αν κατευθύνονται, δεν έχουν απολύτως καμία επίδραση στην κατάσταση στο μέτωπο ή στη γραμμή επαφής».

Ο Πούτιν αποκάλυψε επίσης, ότι για πρώτη φορά η Ουκρανία είχε προτείνει την αμοιβαία παύση επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς στα μετόπισθεν των δύο πλευρών. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι το Κίεβο προχώρησε στην πρόταση αυτή επειδή οι δυνατότητες της Ρωσίας για πλήγματα σε μεγάλο βάθος είναι πολύ ισχυρότερες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ουκρανική πλευρά πρότεινε ακόμη ένα πλαίσιο που θα περιόριζε τις ενεργές στρατιωτικές επιχειρήσεις αποκλειστικά στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που η Ρωσία προσάρτησε μονομερώς το 2022, χωρίς όμως να έχει καταφέρει ποτέ να τις θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό της: το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Ο Πούτιν απέρριψε την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για στρατηγικό ελιγμό με στόχο την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως ανέφερε, η αποδοχή αυτών των όρων θα επέτρεπε στην Ουκρανία να μετακινήσει δυνάμεις από άλλες περιοχές και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων στις τέσσερις αυτές νοτιοανατολικές περιφέρειες.

Το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών στρατιωτικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων, επιδιώκοντας να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας που χρηματοδοτούν τη γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία, η οποία πλέον διανύει το πέμπτο έτος της.

«Οι "κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς" μας έπληξαν δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram την Κυριακή. «Κάθε τέτοιο πλήγμα σημαίνει λιγότερους πόρους που τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή και ακόμη ένα βήμα προς την ειρήνη».

Η εκστρατεία αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στον εφοδιασμό καυσίμων της Ρωσίας, οδηγώντας σε εκτεταμένες ελλείψεις και μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι αρχές πολλών περιφερειών έχουν προχωρήσει στην επιβολή δελτίου καυσίμων. Σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές, οι επιθέσεις έχουν επιβραδύνει επίσης τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στο πεδίο της μάχης, αυξάνοντας την πίεση προς το Κρεμλίνο να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Με πληροφορίες από Euronews