Ο Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κήρυξε σήμερα διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό η παρέλαση

Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μια περιορισμένη παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα στις 9 Μαΐου, χωρίς στρατιωτικά οχήματα για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, λόγω φόβων για πιθανή επίθεση μεγάλης εμβέλειας από ουκρανικά drones.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν θα παρελάσουν τεθωρακισμένα οχήματα ή πυραυλικά συστήματα από την Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της παρέλασης, η οποία τιμά τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η αιτία για τις αλλαγές στην ετήσια παρέλαση είναι η «ουκρανική τρομοκρατική δραστηριότητα».

