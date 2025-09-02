Ο ΠΟΥ ζητά αύξηση δαπανών για την ψυχική υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απευθύνει νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις, καλώντας τες να αυξήσουν επειγόντως τις επενδύσεις στην ψυχική υγεία, καθώς οι διαταραχές αυτού του είδους εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα εθνικά συστήματα υγείας και να συμβάλλουν σημαντικά στην αναπηρία παγκοσμίως.

Σε δύο νέες εκθέσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη, ο ΠΟΥ συγκεντρώνει στοιχεία για την πολιτική των κρατών και την εξέλιξη των ποσοστών ψυχικών διαταραχών για τα έτη 2021 και 2024. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα κράτη «τρέχουν να προλάβουν» μια κρίση που βαθαίνει.

Η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα, αλλά δεν αρκεί

Οι χώρες της Ευρώπης δαπάνησαν κατά μέσο όρο 51,76 δολάρια ανά κάτοικο το 2024 για την ψυχική υγεία, ποσό πολύ υψηλότερο από κάθε άλλη περιφέρεια του ΠΟΥ. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Αμερικές με 6,86 δολάρια ανά κάτοικο. Επίσης, η Ευρώπη διαθέτει μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της για την ψυχική ευημερία (4,5%), έναντι παγκόσμιου μέσου όρου 2,1%.

Παρά τα παραπάνω, το ποσοστό 2,1% παραμένει στάσιμο από το 2017, χωρίς να υπάρχει ένδειξη αυξημένων επενδύσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο εισοδήματος.

Ανησυχητική αύξηση διαταραχών

Σε όλες τις περιφέρειες του ΠΟΥ, τα ποσοστά ψυχικών διαταραχών αυξάνονται από το 2001. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις Αμερικές (από 15,3% σε 17,1% το 2021) και στην Ευρώπη (από 14% σε 15,4%).

Συνολικά, περισσότεροι από 1 δισ. άνθρωποι ζούσαν με ψυχική διαταραχή το 2021. Οι περιφέρειες εμφανίζουν παρόμοια ποσοστά, αν και η Ευρώπη καταγράφει χαμηλότερα επίπεδα αγχωδών διαταραχών (3,7% του πληθυσμού έναντι 4,4% παγκοσμίως). Αντίθετα, η Ευρώπη και η Νοτιοανατολική Ασία έχουν υψηλότερα ποσοστά διαταραχών νοητικής ανάπτυξης (1,8% και 2,7% αντίστοιχα, έναντι 1,2% παγκοσμίως).

Το χάσμα στη θεραπεία

Η υποχρηματοδότηση έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι άνθρωποι να μένουν χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Μόλις το 9% των ατόμων με κατάθλιψη και το 40% των ατόμων με ψύχωση λαμβάνουν θεραπεία.

«Αυτοί είναι οι αριθμοί που πρέπει να μας ανησυχούν», δήλωσε η Ντέβορα Κέστελ, διευθύντρια του τμήματος μη μεταδοτικών ασθενειών και ψυχικής υγείας του ΠΟΥ, υπογραμμίζοντας ότι η καθυστέρηση στις επενδύσεις συνεπάγεται περισσότερη ταλαιπωρία και απώλεια ζωών.

Με πληροφορίες από Politico