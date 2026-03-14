Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται επικίνδυνα και για τις δύο πλευρές: Φόβοι για ευρύτερη σύγκρουση

Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε χτυπήματα που, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, στοχεύουν την «καρδιά» της οικονομίας του Ιράν, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, περισσότεροι από 90 στρατιωτικοί στόχοι στο νησί Χαργκ του Ιράν καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιθέσεων. Πρόκειται για ένα νησί στρατηγικής σημασίας στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου, το οποίο λειτουργεί ως βασικός τερματικός σταθμός για σχεδόν το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχουν προκληθεί ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές και ότι δεν υπάρχουν θύματα από τις επιθέσεις.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι το πλήγμα επέφερε «σοβαρό πλήγμα» στο καθεστώς.

Την ίδια ώρα, ανταποκριτές του BBC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταδίδουν ότι «πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού υψώνονται από μία από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, στο λιμάνι της Φουτζάιρα».

Το λιμάνι της Φουτζάιρα αποτελεί κρίσιμο κόμβο ανεφοδιασμού πλοίων, καθώς βρίσκεται αμέσως μετά τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης πετρελαίου παγκοσμίως.

Νωρίτερα, η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη δέχθηκε επίθεση, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να ανταλλάσσει πυρά με το Ιράν και τη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αυξάνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

ΗΑΕ: Τα Εμιράτα λένε πως το προξενείο τους στο ιρακινό Κουρδιστάν στοχοθετήθηκε εκ νέου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαίωσαν, πως το προξενείο τους που βρίσκεται στην περιοχή του αυτόνομου Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, στοχοθετήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ένα δελτίο Τύπου.

Τα Εμιράτα «καταδικάζουν σθεναρά» την επίθεση, τη δεύτερη αυτήν την εβδομάδα, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν «δύο μέλη του προσωπικού ασφαλείας» και να προκληθούν «ζημιές» στο κτίριο, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Τη Δευτέρα, οι δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, του οποίου ηγείται η Ουάσιγκτον, κατέστρεψαν «τρία εκρηκτικά ντρόουν» στο Ερμπίλ, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των κουρδικών υπηρεσιών ασφαλείας. Το ένα εξ αυτών έπεσε κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τις τοπικές αρχές του ιρακινού Κουρδιστάν να καταγγέλλουν μία «αδικαιολόγητη» επίθεση.

Με πληροφορίες από BBC