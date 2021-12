Ο πληθυσμός των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις ΗΠΑ ενδέχεται να είναι διπλάσιος από προηγούμενες εκτιμήσεις

Αποτελέσματα μιας πειραματικής μελέτης υποδεικνύουν ότι ο πληθυσμός των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις ΗΠΑ μπορεί τώρα να είναι πάνω από 20 εκατομμύρια, διπλάσιος από ό,τι θεωρούνταν στο παρελθόν.

Σύμφωνα με έρευνα του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ πρόκειται για μια πειραματική έρευνα που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους αξιωματούχους να συλλέξουν δεδομένα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τους συμμετέχοντες να επιλέγονται τυχαία.

Τουλάχιστον το 8% των ενηλίκων που συμμετείχαν στην έρευνα ταυτοποιήθηκαν ως λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι ή άτομα τρανς.

Ένα επιπλέον 2% των συμμετεχόντων ταυτίστηκε με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από τους στρέιτ άτομα, λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους ή τρανσέξουαλ άτομα, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει όσους είναι πανσεξουαλικοί ή άφυλοι.

Η έρευνα δείχνει ότι τα αμφιφυλόφιλα άτομα αποτελούν το μεγαλύτερο δημογραφικό στοιχείο στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, με περίπου το 4% των ερωτηθέντων να λένε ότι είναι bisexual, και ότι το συνολικό μέγεθος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Αμερική θα μπορούσε τώρα να ισούται με τον πληθυσμό της Φλόριντα, περίπου δηλαδή 21 εκατομμύρια.

Πρόκειται για νούμερο υπερδιπλάσιο από αυτό που είχε εκτιμήσει το Ινστιτούτο Γουίλιαμς της Νομικής Σχολής του UCLA το 2011.

Αυτή η έρευνα έδειξε ότι το 3,5% των ενηλίκων στις ΗΠΑ είναι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι και ότι το 0,3% είναι τρανς άτομα, συνολικά δηλαδή 9 εκατομμύρια Αμερικανοί.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Γραφείου Απογραφής όπου τέθηκαν στην έρευνα, ερωτήματα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μελέτη πιθανοτήτων ή μια έρευνα όπου κάθε άτομο έχει την ευκαιρία να επιλεγεί τυχαία για να λάβει μέρος στην έρευνα.

Ενώ η Εκστρατεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRC) παραδέχεται ότι τα δεδομένα δεν είναι «τέλεια», καθώς δεν ερευνήθηκε ολόκληρος ο πληθυσμός, και ορισμένοι ερωτηθέντες μπορεί να είναι κλειστοί και επομένως να μην επιθυμούν να αποκαλύψουν τον προσανατολισμό τους, «παρέχει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ΛΟΑΤΚΙ+ πληθυσμού».

Το HRC δημοσίευσε μια έκθεση που αναλύει τα αποτελέσματα, με τίτλο «We Are Here: Understanding the Size of the LGBT+ Community».

Η Joni Madison, μεταβατική πρόεδρος του HRC, δήλωσε πως τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι εδώ – σε κάθε πόλη, σε κάθε περιοχή.

«Αυτά τα δεδομένα δείχνουν αυτό που υποπτευόμασταν: η κοινότητά μας είναι μεγαλύτερη και πιο διαδεδομένη από ό,τι θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε μέχρι τώρα.

»Είμαστε περήφανοι που φέρνουμε αυτά τα δεδομένα στο φως και θέτουμε τις βάσεις για ένα μέλλον όπου όλα τα εκατομμύρια ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην Αμερική απολαμβάνουν πλήρη νόμιμη και πραγματική ισότητα».

Στη Βρετανία, τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία διαπίστωσαν ότι η χώρα έχει μεγαλύτερο πληθυσμό λεσβιών, ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ατόμων από ποτέ.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι το ποσοστό του πληθυσμού της Βρετανίας ηλικίας 16 ετών και άνω που δήλωσε ότι ήταν ΛΟΤΑΚΙ+ αυξήθηκε στο 2,7% το 2019, από 2,2% το προηγούμενο έτος. Αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει περίπου επιπλέον 200.000 άτομα.

Υπολογίζεται ότι 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 16 ετών και άνω στη Βρετανία ταυτοποιούνταν ως λεσβίες, ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι το 2019, μια στατιστικά σημαντική αύξηση από το 1,2 εκατομμύρια το 2018, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Με πληροφορίες του PInkNews