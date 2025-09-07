Ο πιο καταζητούμενος τρομοκράτης του FBI βρέθηκε μετά από 21 χρόνια σε καλύβα στην Ουαλία

Μετά από δύο δεκαετίες μυστηρίου, ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Ο Ντάνιελ Αντρέας Σαν Ντιέγκο, ύποπτος για δύο βομβιστικές επιθέσεις το 2003 στην Καλιφόρνια, συνελήφθη το 2024 σε ένα απομονωμένο αγροτόσπιτο στη βόρεια Ουαλία, όπου ζούσε με το ψευδώνυμο Danny Webb.

Ο 47χρονος πλέον Σαν Ντιέγκο θεωρείται από το FBI στενά συνδεδεμένος με ακραίες οργανώσεις υπεράσπισης των ζώων. Εναντίον του εκκρεμούν βαριές κατηγορίες για «κακόβουλη καταστροφή με εκρηκτικά», μετά από δύο επιθέσεις σε εταιρείες βιοτεχνολογίας και διατροφής στο Σαν Φρανσίσκο. Οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν θύματα, όμως στόχευαν να πλήξουν τις εταιρείες για τις σχέσεις τους με πειράματα σε ζώα.

Το FBI τον είχε τοποθετήσει στη λίστα των πιο καταζητούμενων τρομοκρατών, προσφέροντας αμοιβή 250.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Ήταν μάλιστα ο πρώτος Αμερικανός γεννημένος και μεγαλωμένος στις ΗΠΑ που εντάχθηκε στη συγκεκριμένη λίστα.

Οι «χαμένες ευκαιρίες»

Πρώην πράκτορες του FBI αποκαλύπτουν σήμερα ότι υπήρξαν αρκετές στιγμές που θα μπορούσε να είχε συλληφθεί. Το 2003, σε μια καταδίωξη 65 μιλίων (104 χλμ.) μέσα στην ώρα αιχμής, ο Σαν Ντιέγκο κατάφερε να ξεφύγει αφήνοντας το αυτοκίνητό του με τη μηχανή αναμμένη στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο. Όταν οι πράκτορες έκαναν έρευνα στο όχημα, βρήκαν ένα ολόκληρο «εργαστήριο κατασκευής βομβών» στον χώρο αποσκευών.

«Ήταν ό,τι κάθε ερευνητής θα ήθελε να βρει. Αν το ξέραμε νωρίτερα, θα είχε συλληφθεί εκείνες τις ημέρες», ανέφερε πρώην ειδικός πράκτορας με 33 χρόνια υπηρεσίας.

Ωστόσο, οι ανώτεροι τότε δίστασαν να δώσουν εντολή για άμεση σύλληψη, ελπίζοντας ότι ο ύποπτος θα τους οδηγούσε σε άλλα μέλη του εξτρεμιστικού δικτύου. Το αποτέλεσμα; Ο Σαν Ντιέγκο εξαφανίστηκε «στον αέρα» και για 21 χρόνια δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του.

Από το Σαν Φρανσίσκο στην Ουαλία

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε το φθινόπωρο του 2024. Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA), σε συνεργασία με την αντιτρομοκρατική, εντόπισε τον Σαν Ντιέγκο σε μια απομονωμένη κοιλάδα στην Ουαλία. Ζούσε σε καλύβα στην περιοχή Conwy Valley, κοντά στην πόλη Llanrwst, παριστάνοντας τον απομονωμένο εργάτη με νέο όνομα.

Οι αρχές πιστεύουν ότι δεν έδρασε μόνος του. «Δεν ήταν πράκτορας κατασκοπείας τύπου Jason Bourne. Σίγουρα είχε βοήθεια», σχολίασε πρώην αξιωματικός του FBI.

Αυτήν την εβδομάδα ξεκινά στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο η πενθήμερη διαδικασία για την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα αποφασιστεί αν θα σταλεί πίσω για να δικαστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Σήμερα κρατείται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Belmarsh και έχει αρνηθεί να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Αν εκδοθεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές ποινές που αφορούν τρομοκρατία και χρήση εκρηκτικών.

Ο διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, δήλωσε μετά τη σύλληψη: «Η υπόθεση του Ντάνιελ Σαν Ντιέγκο αποδεικνύει ότι, όσος χρόνος κι αν περάσει, το FBI θα σας βρει και θα σας οδηγήσει στη δικαιοσύνη».

Με πληροφορίες από BBC