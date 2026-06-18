«Ο πιο ισχυρός άνθρωπος που περπάτησε στη Γη» - Η ανάρτηση που συγκρίνει τον Τραμπ με τον Ναπολέοντα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε ανάρτηση που τον χαρακτηρίζει ως «τον πιο ισχυρό άνθρωπο που έχει περπατήσει ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη», σε μία από τις συχνές παρεμβάσεις του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η ανάρτηση, η οποία αποδίδεται στον ιστορικό Ντέιβ Κινγκ, δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, την οποία ο Τραμπ υπέγραψε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γαλλία.

Στο κείμενο, ο Κινγκ συγκρίνει τον Αμερικανό πρόεδρο με μερικές από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας, όπως ο Τζένγκις Χαν, ο Ναπολέων Βοναπάρτης και ο Αττίλας.

TRUMP: These fools, who think I haven’t been tough enough on Iran, when the Stock Market Just Hit A RECORD HIGH, and Oil prices are “tumbling” down, are either jealous, bad people, or stupid. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!! President DJT pic.twitter.com/5o0nqWFBVn — Breaking911 (@Breaking911) June 18, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει «παγκόσμια εμβέλεια επιρροής»

«Ιστορικά, οι ισχυροί ηγέτες χαρακτηρίζονταν από τις βίαιες κατακτήσεις τους και τον φόβο που προκαλούσαν στους λαούς που υπέτασσαν», αναφέρει ο συντάκτης της ανάρτησης.

Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι, σε αντίθεση με τους ιστορικούς κατακτητές, ο Τραμπ διαθέτει κάτι που εκείνοι δεν είχαν ποτέ, μία παγκόσμια εμβέλεια επιρροής. Σύμφωνα με τον Κινγκ, κανένας από αυτούς τους ηγέτες δεν διέθετε το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογία και την οικονομική ισχύ που συνοδεύουν τη θέση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ είναι ο πρώτος ηγέτης που αξιοποίησε το καθεστώς των ΗΠΑ ως παγκόσμιας υπερδύναμης σε πραγματικά παγκόσμια κλίμακα: «Αυτό τον καθιστά μακράν τον πιο ισχυρό άνθρωπο που έχει περπατήσει ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη», καταλήγει η ανάρτηση.

Η σύγκριση Τραμπ με τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή

Το κείμενο κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στον Γουλιέλμος ο Κατακτητής, τον πρώτο Νορμανδό βασιλιά της Αγγλίας, ο οποίος βασίλευσε από το 1066 έως τον θάνατό του.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε αναφερθεί στο παρελθόν στον Γουλιέλμο, λέγοντας σε εκδήλωση του American Cornerstone Institute ότι πρόκειται για «το πιο ωραίο όνομα που έχει ακούσει ποτέ», ενώ είχε προσθέσει πως ήταν «γνωστός επειδή κέρδιζε πολέμους».

Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος αξιοποιεί αυτή την παλαιότερη δήλωσή του, σημειώνοντας ότι «ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής κατέκτησε μόνο μία χώρα». «Αν ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο αμερικανικός αετός, τότε ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής ήταν απλώς ένα σπουργίτι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ συνόδευσε την αναδημοσίευση με το σχόλιο: «Μου ακούγεται καλό!», δείχνοντας να υιοθετεί τις συγκρίσεις που γίνονται στο κείμενο.

Με πληροφορίες από Independent