Ο πιο δυσλειτουργικός ζωολογικός κήπος των ΗΠΑ: Κροκόδειλοι εξαφανίζονται και ενυδρίδες δαγκώνουν επισκέπτες

Στην πολιτεία της Λουιζιάνα, στις νότιες ΗΠΑ, υπάρχει ένας ζωολογικός κήπος που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει τον τίτλο του «πιο δυσλειτουργικού» στη χώρα.

Ενδεικτική της κατάστασης, που επικρατεί στον συγκεκριμένο ζωολογικό κήπο στις ΗΠΑ, είναι η περίπτωση ενός κροκοδείλου από τον Νείλο, ο οποίος εξακολουθεί να ανγοειται κάπου στην κεντρική Λουιζιάνα.

Δεν είναι όμως το μοναδικό ζώο που εξαφανίστηκε από τις εγκαταστάσεις του Magnolia Wilds, ενός ιδιωτικού ζωολογικού πάρκου στις ΗΠΑ, που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επικρίσεων για ζητήματα ασφάλειας και διαχείρισης.

The crocodile escaped. So did a lynx, two porcupines and an entire herd of water buffalo.



This is America's most dysfunctional zoo. https://t.co/YJ60Q24HvQ pic.twitter.com/gdzr6NUDJS — The Wall Street Journal (@WSJ) June 3, 2026

ΗΠΑ: Ζώα εξαφανίζονται όλη την ώρα από τον ζωολογικό κήπο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, από τον ζωολογικό κήπο έχουν κατά καιρούς χαθεί ένας πελαργός μαραμπού, ένας λύγκας, δύο λοφιοφόροι ινδικοί σκαντζόχοιροι, μια οικογένεια καπιμπάρα, καγκουρό, ρέα (είδος πτηνού), νεροβούβαλοι αλλά και ολόκληρα κοπάδια ζώων σαφάρι, όπως βίσονες, ζέβρες και αντιλόπες.

Η κατάσταση έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε ακόμη και ο ιδρυτής του πάρκου, ο 34χρονος Γκάμπριελ Λίγκον, αποφάσισε να αποχωρήσει. Πρόσφατα δώρισε τα περίπου 125 ζώα που παρέμεναν στις εγκαταστάσεις σε μια ομάδα εργαζομένων, η οποία σκοπεύει να μετατρέψει το πάρκο σε μη κερδοσκοπικό καταφύγιο άγριας ζωής.

«Μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα ξαναεργαστώ ποτέ στη βιομηχανία των ζωολογικών κήπων», δήλωσε ο ίδιος.

Louisiana facility beset by escapes, health hazards and otters biting visitors is trying to put its checkered past behind it. https://t.co/fyJGPgrEyv — The Wall Street Journal (@WSJ) June 2, 2026

ΗΠΑ: Από όνειρο ζωής σε διαρκή κρίση

Ο Λίγκον μεγάλωσε στη Λουιζιάνα και, ως φοιτητής, πέρασε αρκετά καλοκαίρια συμμετέχοντας σε προγράμματα περίθαλψης άγριων ζώων στην Κόστα Ρίκα και στις ΗΠΑ. Η εμπειρία αυτή τον οδήγησε στη δημιουργία ενός μικρού καταφυγίου, το οποίο με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ζωολογικό πάρκο.

Το όνειρο του, όμως, αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο από όσο υπολόγιζε. Πρώην εργαζόμενοι περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη προβλήματα. Χαρακτηριστικά, καθυστερήσεις μισθών, οι παραδόσεις τροφών συχνά δεν επαρκούσαν για όλη την εβδομάδα, ενώ δεν έλειψαν τα ατυχήματα.

Ένας υπάλληλος τραυματίστηκε όταν δέχθηκε επίθεση από αγριογούρουνο, παράθυρο αποκολλήθηκε από περίβολο ύαινας και ένας έφηβος δαγκώθηκε από το ζώο. «Ήταν ένα μέρος όπου πάντα κάτι πήγαινε στραβά», θυμάται πρώην εργαζόμενη του πάρκου.

Ο ίδιος ο Λίγκον αντιμετωπίζει διαφορετικά τα περιστατικά. «Αν δουλεύεις σε ένα γραφείο, μπορεί να χαλάσει ο εκτυπωτής. Αν δουλεύεις σε ζωολογικό κήπο, μπορεί να αποδράσει ένα ζώο», σχολίασε.

Inside America's WORST zoo as staff compare it to Tiger King after rare animals go missing and visitors are attacked https://t.co/bFPnBPIKUw — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 3, 2026

ΗΠΑ: Ενυδρίδες που δάγκωναν επισκέπτες

Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες του πάρκου ήταν η κολύμβηση με ενυδρίδες και πιγκουίνους. Ωστόσο, πρώην εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η πισίνα ήταν συχνά γεμάτη άλγη, ενώ οι ενυδρίδες είχαν τη συνήθεια να δαγκώνουν τους επισκέπτες που πλήρωναν για την εμπειρία.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, οι υπεύθυνοι ζητούσαν από το προσωπικό να υποβαθμίζει τα περιστατικά και να τα παρουσιάζει ως «φυσιολογική συμπεριφορά ζώων», προσφέροντας απλώς αντισηπτική αλοιφή και επιδέσμους.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η ιστορία ενός νεαρού κροκόδειλου του Νείλου. Για εβδομάδες ζούσε μέσα σε μια ποτίστρα αλόγων. Όταν έφαγε ένα πουλί που μπήκε στον χώρο του, μεταφέρθηκε σε εξωτερικό περίβολο, ο οποίος ασφαλίστηκε με μεταλλική σχάρα και τσιμεντόλιθους.

Την επόμενη ημέρα οι τσιμεντόλιθοι παρέμεναν στη θέση τους. Ο κροκόδειλος όχι, ενώ, μέχρι και σήμερα κανείς δεν γνωρίζει αν δραπέτευσε ή αν κλάπηκε.

Αξίζει να ειπωθεί πως, μεταξύ 2021 και 2026, οι επιθεωρητές κατέγραψαν 43 παραβάσεις στις εγκαταστάσεις του Magnolia Wilds. Ανάμεσά τους ήταν ο θάνατος δύο αλπακά από παράσιτα, προσβολές από ψύλλους που οδήγησαν στον θάνατο μιας σπάνιας αγριόγατας της άμμου και ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας στους χώρους όπου φιλοξενούνταν λύγκες.

Το 2024 δύο λοφιοφόροι σκαντζόχοιροι μεταφέρθηκαν σε νέο περίβολο παρά τις προειδοποιήσεις ότι μπορούσαν να σκάψουν και να διαφύγουν. Το επόμενο πρωί είχαν εξαφανιστεί. Ο ένας βρέθηκε αργότερα αποπροσανατολισμένος στο δάσος, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε νεκρός σε κοντινό αυτοκινητόδρομο.

Παρά το ταραχώδες παρελθόν, οι νέοι διαχειριστές δηλώνουν αποφασισμένοι να αλλάξουν πορεία. Το πάρκο μετονομάζεται σε Sanctuary Hill και στόχος τους είναι να λειτουργήσει ως καταφύγιο, περιορίζοντας δραστικά την άμεση επαφή των ζώων με τους επισκέπτες.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

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