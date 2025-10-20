Ο Πέδρο Πασκάλ στους δρόμους κατά του Τραμπ – Ποιοι διάσημοι συμμετείχαν στις πορείες

Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες, χιλιάδες Αμερικανοί βγήκαν ξανά στους δρόμους στις 18 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «No Kings Day», μιας ημέρας διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας και κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ανάμεσά τους, δεκάδες celebrities του Χόλιγουντ, που με δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέλησαν να στείλουν το ίδιο μήνυμα: «Καμία ανοχή στον αυταρχισμό».

Ο Πέδρο Πασκάλ, πρωταγωνιστής των επιτυχιών The Last of Us και The Mandalorian, δημοσίευσε φωτογραφίες από πορεία στο Λος Άντζελες, με την περιγραφή «Protect #Democracy».

Η ηθοποιός Κέρι Ουάσινγκτον (Scandal) ανάρτησε βίντεο από συγκέντρωση στο ίδιο πνεύμα, γράφοντας πως στέλνει «τόση αγάπη και ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι συμμετείχαν».

Στο ίδιο κλίμα, ο Μάρεϊ Μπάρτλετ (The White Lotus) φωτογραφήθηκε με καπέλο «No Kings», σημειώνοντας πως «είναι υπέροχο να συγκεντρωνόμαστε ειρηνικά και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων».

Πέρα από το μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας, πολλοί σταρ διάλεξαν να απαντήσουν με χιούμορ και ειρωνεία. Η Σέσιλι Στρονγκ (Saturday Night Live) ανάρτησε σκωπτική φωτογραφία από πορεία στη Μασαχουσέτη, αυτοσαρκαζόμενη για τα γνωστά συνθήματα περί «Αμερικανών πληρωμένων από τον Σόρος». Ο Μπίλι Άιχνερ μίλησε για μια «ειρηνική πορεία ενάντια στους φασίστες νταήδες» στη Νέα Υόρκη.

Στο Σικάγο, ο βετεράνος ηθοποιός Τζον Κιούζακ (High Fidelity, Being John Malkovich) δήλωσε στο CNN πως, αν ο Τραμπ πιστεύει ότι η Αμερική θα μετατραπεί σε «φασιστικό κέντρο», «δεν έχει καμία ελπίδα».

Από τα πανό στα μηνύματα των σταρ

Στην Ουάσινγκτον, ο γνωστός επιστήμονας Μπιλ Νάι απηύθυνε δριμεία ομιλία, κατηγορώντας «τον κακομαθημένο πρόεδρο και τους κόλακές του». Η Κάρι Κουν (The Gilded Age, Fargo) κάλεσε το πλήθος να «αντισταθεί στην τυραννία», ενώ η Γκλεν Κλόουζ, με χειροποίητο πανό στο χέρι, δήλωσε «περήφανη για όλους όσοι υπερασπίζονται τη δημοκρατία».

Από τη δική του πλευρά, ο Τζακ Μπλακ κατέγραψε τη συμμετοχή του σε πορεία με ένα βίντεο στο Instagram, ενώ η Τζέιμι Λι Κέρτις έγραψε: «Η Δημοκρατία σε δράση!» — προσθέτοντας πως «το πραγματικό μήνυμα πρέπει να σταλεί στην κάλπη».

Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι κάλεσε το κοινό του να «σηκωθεί και να σταθεί όρθιο», ενώ η κωμικός Κάθι Γκρίφιν πρωτοστάτησε σε πορεία στο Μαλιμπού, οδηγώντας το πλήθος σε συνθήματα όπως «Αγάπη, όχι μίσος — αυτή είναι η Αμερική που αγαπάμε».

Ο παρουσιαστής του Jimmy Kimmel Live! είχε δώσει από νωρίς τον τόνο, αναρτώντας στο Instagram γραφικό με σατιρικά «παρατσούκλια» για τον Τραμπ, όπως commander-in-thief και Uncle Scam, προτείνοντάς τα για πανό των διαδηλωτών. Ο Κίμελ είχε συμμετάσχει και στην πρώτη διοργάνωση του No Kings Day τον Ιούνιο, μαζί με τη Τζούλια Λούις-Ντρέιφους και τον Μαρκ Ράφαλο.