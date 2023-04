Ο Πέδρο Πασκάλ αποκάλυψε τον συγκινητικό λόγο για τον οποίον άλλαξε το καλλιτεχνικό του όνομα

Ο Πέδρο Πασκάλ έχει γίνει διάσημος στο Χόλιγουντ, αλλά στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, χρησιμοποιούσε ένα άλλο όνομα.

Χρόνια πριν ο Χιλιανοαμερικανός ηθοποιός Πέδρο Πασκάλ, πρωταγωνιστής στη σειρά της HBO «The Last of Us» και στη spin-off σειρά του «Star Wars» «The Mandalorian», έκλεινε μικρούς τηλεοπτικούς ρόλους με το κανονικό του όνομα, Πέδρο Μπαλματσέντα.

Ήταν μετά τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας του από αυτοκτονία το 2000 -όταν ήταν 24 ετών- που αποφάσισε να χρησιμοποιεί επαγγελματικά το πατρικό της όνομα Πασκάλ, για να την τιμήσει, όπως αποκάλυψε ο 48χρονος σήμερα ηθοποιός σε νέα συνέντευξή του στο Esquire.

«Και επίσης, επειδή οι Αμερικανοί δυσκολεύονταν τόσο πολύ να προφέρουν το Μπαλματσέντα», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Variety.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο Esquire, η στενή φίλη του Πέδρο Πασκάλ, ηθοποιός Σάρα Πόλσον, μίλησε για τη δυσκολία του να πάρει ρόλους μετά την επιστροφή του στη Νέα Υόρκη μετά το θάνατο της μητέρας του. «Έχει μιλήσει γι' αυτό δημοσίως», είπε η πρωταγωνίστρια του «American Horror Story», «αλλά υπήρχαν φορές που του έδινα την ημερήσια αμοιβή μου από μια δουλειά στην οποία δούλευα, ώστε να έχει χρήματα για να φάει».

Ήταν περίπου 14 χρόνια αργότερα, το 2014, όταν εξασφάλισε τον ρόλο του ως Όμπεριν Μαρτέλ στο Game of Thrones, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Με πληροφορίες από Independent