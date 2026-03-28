Ο πάπας Λέων ταξιδεύει στο Μονακό 488 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη ποντίφικα

Ο πάπας Λέων θα μεταβεί στο Μονακό το Σάββατο, στο πλαίσιο του πρώτου του ευρωπαϊκού ταξιδιού από την εκλογή του ως ποντίφικα, προκαλώντας έκπληξη σε ορισμένους παρατηρητές του Βατικανού, κυρίως επειδή η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται 488 χρόνια μετά την τελευταία παπική επίσκεψη.

Ο πάπας Λέων θα ταξιδέψει από το Βατικανό με ελικόπτερο για το μονοήμερο ταξίδι και θα τον υποδεχθεί στο ελικοδρόμιο του Μονακό ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η σύζυγός του, πριγκίπισσα Σαρλίν, πριν μεταφερθεί στο παλάτι.

Η τελευταία επίσκεψη ποντίφικα στο Μονακό είχε γίνει από τον πάπα Παύλο Γ΄ το 1538.

Η επίσκεψη του πάπα Λέοντα στο Μονακό

Ο Ματέο Μπρούνι, εκπρόσωπος του Βατικανού, δήλωσε ότι το Μονακό είναι μια «μικρή χώρα με μεγάλους ορίζοντες» και θα προσφέρει στον πάπα Λέοντα, ο οποίος εξελέγη τον Μάιο του περασμένου έτους ως ο πρώτος Αμερικανός πάπας της Καθολικής Εκκλησίας, την πρώτη του ευκαιρία να απευθυνθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι, ο Μπρούνι περιέγραψε το Μονακό – το δεύτερο μικρότερο κράτος στον κόσμο μετά το Βατικανό – ως «εργαστήριο ειρήνης» λόγω της «υπεύθυνης» χρήσης του πλούτου και της επιρροής του.

Μετά από μια ιδιωτική συνάντηση με τον Αλβέρτο, ο πάπας Λέων θα μεταβεί στον καθεδρικό ναό του Μονακό, πριν τελέσει τη λειτουργία στο Stade Louis-II.

Το Μονακό αποτελεί μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες όπου ο καθολικισμός αποτελεί την επίσημη κρατική θρησκεία και ο αριθμός των καθολικών εκκλησιών ξεπερνά κατά μία τον αριθμό των καζίνο.

Ο Μπρούνι δήλωσε ότι ο πάπας Λέων θα εστιάσει στο ευρύτερο πλαίσιο της υπεράσπισης κάθε μορφής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων.

Περίπου 15.000 καθολικοί αναμένεται να συγκεντρωθούν για τη λειτουργία, πολλοί από τους οποίους θα συρρέουν από την Ιταλία, περνώντας τα σύνορα. Αν και η είσοδος στο στάδιο για τη λειτουργία είναι δωρεάν, οι συμμετέχοντες έπρεπε να κάνουν κράτηση εκ των προτέρων. Η Nice-Matin, μια γαλλική περιφερειακή εφημερίδα, ανέφερε μεγάλες ουρές ανθρώπων που περίμεναν στη βροχή για να παραλάβουν τα βραχιολάκια τους για την εκδήλωση. Η προσμονή για την άφιξη του πάπα Λέοντα ξεπερνά «την απλή περιέργεια», έγραψε η εφημερίδα, προσθέτοντας ότι «οι κάτοικοι ελπίζουν σε μια σπάνια και βαθιά προσωπική στιγμή επικοινωνίας με τον ποντίφικα».

Ο Αλβέρτος προσκάλεσε τον πάπα Λέοντα στο Μονακό όταν επισκέφθηκε το Βατικανό τον Ιανουάριο.

Η ασυνήθιστη επιλογή του Μονακό

«Κανείς δεν κατάφερε πραγματικά να καταλάβει γιατί επέλεξε το Μονακό – είναι το καλύτερα φυλαγμένο μυστικό του Βατικανού», δήλωσε ο Μάρκο Πολίτι, δημοσιογράφος που καλύπτει θέματα του Βατικανού. «Αλλά πιθανότατα πρόκειται για μια χειρονομία ευγένειας προς τις πολύ μικρές ευρωπαϊκές χώρες. Ίσως, λοιπόν, να περιμένουμε να επισκεφθεί και την Ανδόρα και το Λιχτενστάιν».

Η Σεβερίνα Μπαρτονίτσεκ, ανταποκρίτρια του Βατικανού για το KNA, ένα καθολικό πρακτορείο ειδήσεων της Γερμανίας, δήλωσε ότι το Μονακό αποτελεί μια ασυνήθιστη επιλογή, ειδικά αν ληφθούν υπόψη τα ταξίδια του προκατόχου του πάπα Φραγκίσκου, γνωστού ως «ο πάπας των περιφερειών», τα οποία συνήθως εστίαζαν σε περιθωριοποιημένες και παραμελημένες περιοχές.

«Το Μονακό είναι το ακριβώς αντίθετο», πρόσθεσε.

Το πρώτο ταξίδι του πάπα Λέοντα στο εξωτερικό ήταν στην Τουρκία και τον Λίβανο τον Νοέμβριο και τον Απρίλιο θα πραγματοποιήσει μια 10ήμερη επίσκεψη στην Αφρική.

Λίγο μετά την εκλογή του ως πάπα, έλαβε πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, αλλά δεν την έχει αποδεχτεί ακόμη. «Τελικά θα πάει, αλλά δεν θέλει να δώσει την εντύπωση ότι δίνει προτεραιότητα στη δική του χώρα, οπότε θα δώσει προτεραιότητα σε άλλες χώρες», είπε ο Πολίτι.

Με πληροφορίες από Guardian