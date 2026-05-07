Ο πάπας Λέων συναντήθηκε με τον Μάρκο Ρούμπιο εν μέσω τεταμένων σχέσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πάπας Λέων συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό την Πέμπτη, σε μια συνάντηση που έλαβε χώρα αμέσως μετά τις επικρίσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του πρώτου Αμερικανού ποντίφικα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η κλειστή συνάντηση ήταν η πρώτη μεταξύ του επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας και ενός μέλους του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.

Πραγματοποιήθηκε σε μια τεταμένη περίοδο μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αγίας Έδρας, με τις σχέσεις να βρίσκονται σε χαμηλό σημείο μετά από εβδομάδες προεδρικών επιθέσεων εναντίον του Λέοντα και των ειλικρινών απαντήσεων του πάπα.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους την Τρίτη αν επρόκειτο να μεταβεί στο Βατικανό για να «εξομαλύνει τις σχέσεις με τον πάπα», ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ενεργός καθολικός, είπε ότι το ταξίδι είχε προγραμματιστεί από πριν και «προφανώς συνέβησαν κάποια πράγματα».

Είπε ότι υπήρχαν «πολλά να συζητηθούν» με το Βατικανό, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Κούβα και των ανησυχιών για την θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα, Μπράιαν Μπερτς, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η συζήτηση μεταξύ του πάπα και του Ρούμπιο θα ήταν πιθανότατα «ειλικρινής».

Ο Ρούμπιο επρόκειτο επίσης να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ο οποίος υπερασπίστηκε σθεναρά τον Λέοντα και επέκρινε τα σχόλια του Τραμπ. «Το να του επιτίθεται κανείς έτσι ή να επικρίνει τις πράξεις του μου φαίνεται, το λιγότερο, κάπως παράξενο», δήλωσε ο Παρολίν την Τετάρτη.

Τα σχόλια του Τραμπ κατά του πάπα Λέοντα

Ο Τραμπ έχει υποτιμήσει δημοσίως τον Λέοντα επειδή επέκρινε τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αποκαλώντας τον ποντίφικα «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα» και «απαράδεκτο στην εξωτερική πολιτική» τον περασμένο μήνα, και λέγοντάς του να «συγκρατηθεί» και να μην συμπεριφέρεται ως πολιτικός. «Δεν θέλω έναν πάπα που πιστεύει ότι είναι εντάξει το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης στο NBC News τον περασμένο μήνα ότι «δεν είναι μεγάλος θαυμαστής» του πάπα, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Μου φαίνεται ότι του αρέσει το έγκλημα».

Φωτ.: ΕΡΑ

Ο Τραμπ συνέχισε τις επικρίσεις του αυτή την εβδομάδα, εν όψει της επίσκεψης του Ρούμπιο.

«Ο πάπας προτιμά να μιλάει για το ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό», δήλωσε ο Τραμπ στον παρουσιαστή της δεξιάς ραδιοφωνικής εκπομπής Χιου Χιούιτ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Λέων «θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς».

Αυτή η υπόθεση προήλθε από την αποφασιστικότητα του προέδρου να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, είπε ο Ρούμπιο, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν «εναντίον περιοχών όπου ζουν πολλοί καθολικοί, χριστιανοί και άλλοι».

Ο Λέων, ο οποίος την Παρασκευή συμπληρώνει ένα χρόνο ως ποντίφικας, αντέδρασε.

Η κριτική του πάπα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο πάπας δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ και ότι «δεν φοβάται την κυβέρνηση Τραμπ», καθώς δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις εκκλήσεις του για ειρήνη, οι οποίες, όπως είπε, έχουν τις ρίζες τους στο Ευαγγέλιο.

Απέρριψε επίσης την ιδέα ότι υποστηρίζει τα πυρηνικά όπλα. «Η Εκκλησία εδώ και χρόνια εκφράζει την αντίθεσή της σε όλα τα πυρηνικά όπλα, οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, και έτσι απλώς ελπίζω να ακουστώ για χάρη του λόγου του Θεού», δήλωσε την Τρίτη.

«Αν κάποιος επιθυμεί να με επικρίνει επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει με αλήθεια», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη από τον Λέοντα και ενέτεινε τη διαμάχη δημοσιεύοντας μια εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαινόταν να τον απεικονίζει ως τον Ιησού Χριστό. Η εικόνα διαγράφηκε αργότερα μετά από έντονες αντιδράσεις.

Φωτ.: ΕΡΑ

Κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Αφρική τον περασμένο μήνα, ο πάπας δήλωσε ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννων» και επέκρινε σφοδρά τους ηγέτες που ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε πολέμους, αν και αρνήθηκε κάθε υπόνοια ότι η παρατήρησή του αποτελούσε άμεση επίπληξη των ενεργειών του Τραμπ στο Ιράν.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο πάπας καταδίκασε την «ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας» που τροφοδοτεί τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και απαίτησε από τους πολιτικούς ηγέτες να διαπραγματευτούν την ειρήνη. Χαρακτήρισε επίσης «πραγματικά απαράδεκτη» την απειλή του Τραμπ να καταστρέψει ολόκληρο τον ιρανικό πολιτισμό.

Ο πάπας Λέων είχε επίσης επικρίνει στο παρελθόν τις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ θα συναντηθεί επίσης την Παρασκευή με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, στενή σύμμαχο του Τραμπ στην Ευρώπη, η οποία έχει υπερασπιστεί σθεναρά τον πάπα. Ο Τραμπ έχει επικρίνει τη Μελόνι και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους για την έλλειψη υποστήριξής τους στον πόλεμο με το Ιράν.

Με πληροφορίες από NBC News