Ο Πάπας Λέων συναντήθηκε με τον Bad Bunny στη Μαδρίτη

Το Βατικανό επιβεβαίωσε ότι ο Πάπας Λέων συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Bad Bunny στη Μαδρίτη, σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της επίσκεψης του ποντίφικα στην Ισπανία και της περιοδείας του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη στη χώρα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Βατικανού, ο Πάπας συναντήθηκε με τον βραβευμένο με Grammy μουσικό μαζί με μέλη της οικογένειάς του και άλλα άτομα που τον συνόδευαν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί φωτογραφίες ή βίντεο από τη συνάντηση, γεγονός που έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον γύρω από το περιστατικό.

Όπως έγινε γνωστό, ο Bad Bunny είχε ζητήσει ο ίδιος να συναντήσει τον ποντίφικα. Πηγές του Βατικανού ανέφεραν ότι ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος μετά τη σύντομη συνομιλία και τη χειραψία με τον Πάπα, ενώ στη συνάντηση παρευρέθηκαν αρκετά ακόμη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων συγγενείς του μουσικού.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώ και οι δύο αποτελούσαν πόλο έλξης για χιλιάδες ανθρώπους στην Ισπανία. Ο Πάπας Λέων συμμετείχε σε θρησκευτικές εκδηλώσεις, λειτουργίες και συναντήσεις με νέους που συγκέντρωσαν μεγάλα πλήθη, ενώ ο Bad Bunny πραγματοποιούσε τις πολυαναμενόμενες συναυλίες του στη Μαδρίτη, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες θεατές.

«Πολλοί νέοι θα επέλεγαν να δουν τον Bad Bunny»

Μάλιστα, η συνάντηση του Πάπα με νέους το βράδυ του Σαββάτου συνέπεσε χρονικά με μία από τις συναυλίες του Πορτορικανού σταρ στην ισπανική πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Ρώμη προς τη Μαδρίτη, ο ποντίφικας είχε αναφερθεί με χιουμοριστική διάθεση στην παρουσία του καλλιτέχνη στην πόλη, υποβαθμίζοντας κάθε συζήτηση περί «ανταγωνισμού» για την προσέλευση του κοινού.

Η επιβεβαίωση της συνάντησης προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον διεθνώς, καθώς έφερε κοντά δύο πρόσωπα με τεράστια απήχηση σε εντελώς διαφορετικά ακροατήρια: τον επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και έναν από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Όπως είπε ο πάπας Λέοντας στο CNN, εάν οι νέοι καλούνταν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια εμφάνιση του Bad Bunny και μια εκδήλωση του Πάπα, πολλοί πιθανότατα θα προτιμούσαν να παρακολουθήσουν τον μουσικό. Παρ' όλα αυτά, σημείωσε ότι θα υπήρχαν επίσης αρκετοί που θα επέλεγαν να βρεθούν κοντά στον ποντίφικα, κάτι που, όπως ανέφερε, έχει τη δική του σημασία.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι με κοινές ανησυχίες

Παρότι και οι δύο συγκεντρώνουν τεράστια πλήθη και συχνά εμφανίζονται δημόσια ντυμένοι στα λευκά, τα μηνύματα που εκπροσωπούν διαφέρουν σημαντικά. Ο Bad Bunny είναι γνωστός για στίχους που αναφέρονται συχνά στις ερωτικές σχέσεις και στις προσωπικές εμπειρίες της σύγχρονης ζωής, ενώ ο Πάπας, κατά τη διάρκεια της μεγάλης αγρυπνίας προσευχής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο ενώπιον περίπου 600.000 ανθρώπων, επικεντρώθηκε στην αξία του γάμου και της οικογένειας.

Απευθυνόμενος στους νέους, ο ποντίφικας τους κάλεσε να μην φοβούνται τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας, παρουσιάζοντάς τα ως σημαντική προσωπική και κοινωνική αποστολή.

Παρά τις διαφορές τους, ο Πάπας Λέων και ο Bad Bunny έχουν εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες σε ορισμένα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Και οι δύο έχουν τοποθετηθεί επικριτικά απέναντι στην αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ κατά καιρούς έχουν βρεθεί στο στόχαστρο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Bad Bunny είχε δεχθεί επικρίσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο μετά τη συμμετοχή του στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl τον Φεβρουάριο, ενώ ο Πάπας έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεών του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τη στάση που έχει υιοθετήσει απέναντι στη σύγκρουση.

Σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο Πάπας Λέων επισκέπτεται το Μονσεράτ, την πνευματική καρδιά της καταλανικής περιοχής. Αργότερα μέσα στην ημέρα, θα τελέσει Λειτουργία στην εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη και θα εγκαινιάσει έναν πύργο που την καθιστά την ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Η μετανάστευση στο επίκεντρο της επίσκεψης στα Κανάρια Νησιά

Η μετανάστευση θα βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης για το τελευταίο μέρος της επίσκεψης του Πάπα στην Ισπανία: την Πέμπτη και την Παρασκευή θα βρίσκεται στα Κανάρια Νησιά, ένα σημαντικό σημείο εισόδου στην Ευρώπη για τους νεοαφιχθέντες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γκραν Κανάρια και την Τενερίφη, ο ποντίφικας θα συναντήσει μετανάστες και ομάδες που βοηθούν στην υποστήριξή τους.

Με πληροφορίες από CNN, Reuters