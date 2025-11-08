Ο Πάπας Λέων «κλείνει» έξι μήνες στον παπικό θρόνο - Πώς έφερε «άρωμα Σικάγο» στο Βατικανό

Έξι μήνες στον παπικό θρόνο συμπληρώνει ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο πρώτος Αμερικανός Ποντίφικας στην ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, δείχνοντας πλέον το προσωπικό του στίγμα: παποσύνη με «ύφος Σικάγο», κοινωνικές ανησυχίες και αιχμές κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο 67χρονος ποντίφικας, γεννημένος στο Σικάγο, εξελέγη στις 8 Μαΐου και, μετά από ένα προσεκτικό ξεκίνημα, έχει αρχίσει να μιλά πιο ανοιχτά για όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά για τη μεταχείριση των μεταναστών.

«Άνθρωποι που ζουν για χρόνια χωρίς να προκαλούν προβλήματα, έχουν πληγεί βαθιά από ό,τι συμβαίνει» είπε πρόσφατα, τονίζοντας ότι οι Χριστιανοί θα κριθούν από το πώς αντιμετωπίζουν «τον ξένο».

Ο Πάπας Λέων / EPA

Πάπας Λέων: Από το Σικάγο, και φαν του μπέιζμπολ

Ο Λέων ΙΔ΄, που μίλησε στα αγγλικά για να απευθυνθεί απευθείας στο αμερικανικό κοινό, κάλεσε τις αρχές να σεβαστούν τα «πνευματικά δικαιώματα» των κρατουμένων από την ICE, αναφερόμενος σε περιπτώσεις όπου ιερείς δεν είχαν πρόσβαση για να προσφέρουν Θεία Κοινωνία.

Στις εμφανίσεις του στο Βατικανό, ο Πάπας δεν κρύβει τις αμερικανικές του ρίζες. Έχει φωτογραφηθεί να φορά καπέλο των Σικάγο Γουάιτ Σοξ, να αστειεύεται για την ήττα των Καμπς (έτερη ομάδα μπέιζπολ), ακόμα και να δέχεται πίτσα από το Σικάγο που του έδωσαν πιστοί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Αν και πιο συγκρατημένος από τον προκάτοχό του Φραγκίσκο, ο Λέων ΙΔ΄ συνεχίζει το έργο του σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, φτώχειας, μετανάστευσης και κλιματικής αλλαγής. «Δεν αναζητά συγκρούσεις, αλλά έχει ηθικές κόκκινες γραμμές», σημειώνει ο καθηγητής θεολογίας Christopher White από το Πανεπιστήμιο Georgetown.

Ο Πάπας Λέων / EPA

Πάπας Λέων: Μία «άτυπη» σύγκρουση με τον Τραμπ

Η ανοιχτή κριτική του προς την κυβέρνηση Τραμπ για τις απελάσεις και τις συνθήκες κράτησης μεταναστών έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι «ο πρόεδρος τηρεί τις δεσμεύσεις του για απέλαση εγκληματιών και παράνομων μεταναστών», ενώ το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι «οι συνθήκες είναι ανθρώπινες».

Ωστόσο, ο Πάπας Λέων θεωρεί πως η Εκκλησία δεν μπορεί να σιωπά. «Δεν πρόκειται για πολιτική, αλλά για ανθρωπιά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Το μήνυμά του ενθαρρύνει και τους Αμερικανούς επισκόπους, οι οποίοι τον Νοέμβριο θα εκλέξουν νέα ηγεσία στη Βαλτιμόρη, ενώ ο ίδιος αναμένεται να ορίσει τον νέο αρχιεπίσκοπο της Νέας Υόρκης, διαδεχόμενο τον Καρδινάλιο Ντόλαν.

Ο Λέων ΙΔ΄ μεγάλωσε στο Σικάγο, αλλά έζησε δεκαετίες ως ιεραπόστολος στο Περού, όπου διατηρεί ακόμη υπηκοότητα. Αυτή η διπλή ταυτότητα, Αμερικανού και Λατινοαμερικανού, τον κάνει μοναδική φιγούρα στο Βατικανό. Όπως σχολιάζει η θεολόγος Κιμ Ντάνιελς από το Georgetown, «μιλά όχι ως πολιτικός, αλλά ως πνευματικός ηγέτης, με ρίζες στην Αμερική και στην Λατινική Αμερική».

Οι αναφορές του στη μετανάστευση και την κοινωνική ανισότητα θυμίζουν τον Πάπα Φραγκίσκο, τον οποίο πολλοί συντηρητικοί είχαν ελπίσει ότι ο Λέων θα «αντικαθιστούσε» με μια πιο παραδοσιακή γραμμή. Όμως, όπως επισημαίνει ο ιστορικός της Εκκλησίας Massimo Faggioli, «όποιος πίστευε ότι ο Λέων θα ήταν “αντι-Φραγκίσκος” απλώς γελιόταν».

Μετά από έξι μήνες στο αξίωμα και ένα φορτωμένο πρόγραμμα στο Ιωβηλαίο Έτος, ο Πάπας ετοιμάζεται για το πρώτο του διεθνές ταξίδι: Τουρκία και Λίβανος, από 27 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου. Εκεί θα δώσει έμφαση στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή, συνεχίζοντας τη γραμμή της διπλωματίας και της συμφιλίωσης.

Όταν εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του Αγίου Πέτρου τον Μάιο, φαινόταν συγκινημένος. Τώρα, μισό χρόνο μετά, δείχνει πως έχει βρει ρυθμό – και ίσως, έναν νέο αμερικανικό τρόπο να είναι Πάπας.

Με πληροφορίες από CNN