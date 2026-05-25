Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ επέλεξε την τεχνητή νοημοσύνη ως θέμα της πρώτης του εγκυκλίου και έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η AI δεν είναι πια μόνο ζήτημα τεχνολογίας, αγοράς ή πολιτικής. Είναι ζήτημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η εγκύκλιος, με τίτλο Magnifica humanitas, παρουσιάστηκε σήμερα στο Βατικανό και είναι το σημαντικότερο κείμενο του Λέοντα ΙΔ΄ μέχρι στιγμής. Το κείμενο, που φέρει ημερομηνία 15 Μαΐου, δημοσιεύτηκε 135 χρόνια μετά τη Rerum Novarum του Πάπα Λέοντα ΙΓ΄, την ιστορική εγκύκλιο του 1891 για την εργασία, το κεφάλαιο και την κοινωνική δικαιοσύνη την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Αυτή τη φορά, η Εκκλησία τοποθετείται απέναντι σε μια νέα επανάσταση: όχι βιομηχανική, αλλά γνωστική. Η τεχνητή νοημοσύνη, γράφει ο Πάπας, έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, μαθαίνουν, επικοινωνούν, αγαπούν, παράγουν εικόνες, καταναλώνουν πληροφορία και πολεμούν.

Ο Λέων ΙΔ΄ προειδοποιεί ότι η AI μπορεί να ενισχύσει την ανισότητα και τη φτώχεια, να αποδυναμώσει τους εργαζόμενους και να συγκεντρώσει τεράστια ισχύ στα χέρια λίγων ιδιωτικών εταιρειών που ελέγχουν τα δεδομένα, τους υπολογιστικούς πόρους και τις πλατφόρμες όπου διαμορφώνεται πλέον η ανθρώπινη εμπειρία.

Η εγκύκλιος καλεί σε ισχυρή ρύθμιση, πολιτική λογοδοσία και νομικά πλαίσια για την τεχνητή νοημοσύνη. Το Associated Press σημειώνει ότι ο Πάπας καταδικάζει τη συγκέντρωση της AI ισχύος σε ιδιωτικά χέρια και προειδοποιεί ιδιαίτερα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε απομακρυσμένο ή αυτοματοποιημένο πόλεμο.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ στην παρουσίαση της πρώτης του εγκυκλίου, Magnifica humanitas, στο Βατικανό. Το κείμενο είναι αφιερωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη και στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην εποχή της AI.

Το μήνυμα είναι σαφές: η AI δεν πρέπει να γίνει εργαλείο που απλώς αυξάνει την παραγωγικότητα, το κέρδος και την ισχύ όσων ήδη έχουν προβάδισμα. Πρέπει να υπηρετεί την ανθρώπινη ζωή, την εργασία, την κοινωνική δικαιοσύνη και το κοινό καλό.

Η παρουσίαση της εγκυκλίου είχε και ένα στοιχείο που προκάλεσε συζητήσεις. Στο Βατικανό, δίπλα σε θεολόγους και αξιωματούχους της Εκκλησίας, βρέθηκε και ο Christopher Olah, συνιδρυτής της Anthropic, μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Η απόφαση αυτή προκάλεσε κριτική πριν ακόμη παρουσιαστεί το κείμενο, καθώς ορισμένοι θεώρησαν ότι το Βατικανό κινδυνεύει να δώσει ηθική νομιμοποίηση σε έναν από τους ίδιους τεχνολογικούς κολοσσούς που η εγκύκλιος προειδοποιεί ότι πρέπει να ελεγχθούν.

Ωστόσο, η παρουσία της Anthropic έκανε ακόμη πιο θεατρική τη σκηνή: ένας Πάπας που προειδοποιεί για την εξουσία της Silicon Valley παρουσιάζει το πρώτο του μεγάλο κείμενο για την AI έχοντας δίπλα του έναν από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην καρδιά αυτής της βιομηχανίας.

Η Magnifica humanitas κινείται σε ένα ευρύ πεδίο: από τα παιδιά και την εκπαίδευση μέχρι την εργασία, την παραπληροφόρηση, την επιτήρηση, τα data centers, την περιβαλλοντική ζημιά και τον πόλεμο. Το Reuters σημειώνει ότι ο Πάπας ζητά ισχυρότερη προστασία εργαζομένων, κανόνες για τα δεδομένα και μέτρα για την προστασία των παιδιών από τις επιπτώσεις της AI.

Στο πιο ισχυρό της θεολογικό σχήμα, η εγκύκλιος συγκρίνει δύο βιβλικές εικόνες: τον Πύργο της Βαβέλ, όπου οι άνθρωποι επιχειρούν να κυριαρχήσουν στους ουρανούς, και την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, όπου η κοινότητα ξαναχτίζει με προσευχή, εργασία και κοινό σκοπό.

Η επιλογή, γράφει ο Πάπας, δεν είναι απλώς «ναι ή όχι» στην τεχνολογία. Είναι ανάμεσα σε μια τεχνολογία που θέλει να κυριαρχήσει πάνω στον άνθρωπο και σε μια τεχνολογία που βοηθά τους ανθρώπους να χτίσουν ξανά μια κοινή ζωή.

Η εγκύκλιος απορρίπτει επίσης την ιδέα ότι όποιος ζητά προσοχή απέναντι στην AI είναι εχθρός της προόδου. Αντιθέτως, ο Λέων ΙΔ΄ επιμένει ότι η ανθρώπινη κοινωνία χρειάζεται ισχυρά νομικά πλαίσια και εποπτεία πριν η τεχνητή νοημοσύνη προχωρήσει ακόμη βαθύτερα σε κρίσιμους τομείς της ζωής.

Σε αυτό το σημείο, η Magnifica humanitas μοιάζει να συνομιλεί και με τη μεγάλη σύγκρουση της εποχής: από τη μία οι εταιρείες και οι πολιτικοί κύκλοι που ζητούν λιγότερη ρύθμιση για να μη «φρενάρει» η καινοτομία, από την άλλη όσοι προειδοποιούν ότι μια τεχνολογία τέτοιας κλίμακας δεν μπορεί να αφεθεί αποκλειστικά στα χέρια της αγοράς.

Ο Λέων ΙΔ΄ δίνει σε αυτή τη συζήτηση θρησκευτικό βάρος. Όπως ο Πάπας Φραγκίσκος μετέτρεψε την κλιματική κρίση σε θέμα καθολικής κοινωνικής διδασκαλίας με τη Laudato si’, ο νέος Πάπας επιχειρεί τώρα να κάνει κάτι αντίστοιχο με την τεχνητή νοημοσύνη. Η AI, λέει ουσιαστικά, δεν αφορά μόνο το μέλλον των μηχανών. Αφορά το μέλλον του ανθρώπου.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει και ισχυρή κριτική στον πόλεμο. Ο Λέων ΙΔ΄ προειδοποιεί ότι η AI κάνει τη βία πιο απρόσωπη, πιο απομακρυσμένη, πιο εύκολη να παρουσιαστεί ως τεχνική απόφαση. Το Reuters αναφέρει ότι ο Πάπας ζητά διεθνή ρύθμιση και προειδοποιεί για την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η φράση που μπορεί να συνοψίσει όλο το κείμενο είναι ίσως η πιο απλή: κανένα υπολογιστικό σύστημα, όσο εξελιγμένο κι αν είναι, δεν μπορεί να δημιουργήσει μια καρδιά που προσφέρεται ή μια συνείδηση που ξεχωρίζει το καλό από το κακό.

Με άλλα λόγια, η πρώτη εγκύκλιος του Λέοντα ΙΔ΄ δεν είναι μια τεχνοφοβική καταγγελία. Είναι μια προσπάθεια να μπει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο παλαιότερο ερώτημα της θρησκείας, της φιλοσοφίας και της πολιτικής: τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος όταν όλα γύρω σου υπόσχονται να σε ξεπεράσουν.

Με στοιχεία από Reuters, Associated Press και Vatican News