Ο Πάπας Λέων ΙΔ' κάλεσε τον Spike Lee και την Cate Blanchett στο Βατικανό

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' συναντήθηκε στο Βατικανό με πρόσωπα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ανάμεσά τους ο Spike Lee, η Cate Blanchett, η Monica Bellucci, ο Gus Van Sant και ο Abel Ferrara.

Σύμφωνα με το Βατικανό, στόχος της συνάντησης ήταν να ενισχυθεί ο διάλογος με τον κόσμο του σινεμά και να εξεταστεί πώς η καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί να συμβάλει στην προώθηση ανθρώπινων αξιών.

Η συνάντηση εντάσσεται στο ευρύτερο άνοιγμα του νέου Πάπα προς τον χώρο του πολιτισμού και των media. Το Βατικανό έδωσε έμφαση στον ρόλο σκηνοθετών και ηθοποιών ως φορέων δημόσιας επιρροής, αλλά και στη δυνατότητα του κινηματογράφου να φτάνει σε πολύ ευρύ κοινό.

Ο Spike Lee προσφέρει στον Πάπα Λέοντα ΙΔ' φανέλα των New York Knicks κατά τη συνάντησή τους στο Βατικανό. φωτογραφία: Getty images

Η Monica Bellucci χαιρετά τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' στη συνάντηση του Βατικανού με ανθρώπους του σινεμά. φωτογραφία: Getty images

Πριν από τη συνάντηση, είχαν δημοσιοποιηθεί και τέσσερις αγαπημένες ταινίες του Πάπα Λέοντα: Το μια υπέροχη ζωή, Η μελωδία της ευτυχίας, Συνηθισμένοι άνθρωποι και Η ζωή είναι ωραία. Η επιλογή τους λειτούργησε και ως ένα πρώτο στίγμα για το πώς βλέπει τη σχέση του σινεμά με την ηθική, την οικογένεια και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Οι επισκέψεις ανθρώπων του θεάματος στο Βατικανό δεν είναι κάτι νέο, όμως η συγκεκριμένη συνάντηση ξεχώρισε λόγω των ονομάτων που συμμετείχαν και επειδή έδειξε μια πιο οργανωμένη προσπάθεια επαφής του Βατικανού με τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.