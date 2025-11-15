Ο Πάπας Λέων φέρνει τους αστέρες του Χόλιγουντ στο Βατικανό

Πλήθος διασημοτήτων του Χόλιγουντ αναμένεται να συναντηθεί με τον Πάπα Λέοντα σήμερα.

Αυτή η συνάντηση σύμφωνα με παρατηρητές του Βατικανού, στοχεύει στο να δώσει λίγη «λαμπρότητα» στον Πάπα Λέοντα, τον πρώτο Αμερικανό Πάπα στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας.

Η Κέιτ Μπλάνσετ, η Μόνικα Μπελούτσι, ο Κρις Πάιν και ο Άνταμ Σκοτ είναι μερικοί από τους ηθοποιούς που θα συμμετάσχουν σε μια ειδική ακρόαση με τον Λέοντα στο ανάκτορο του Αποστολικού παλατιού, μαζί με τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες Σπάικ Λι, Τζορτζ Μίλερ και Γκας Βαν Σαντ.

Το Βατικανό ανέφερε σε ανακοίνωσή του αυτή την εβδομάδα ότι ο Πάπας «έχει εκφράσει την επιθυμία του να εμβαθύνει τον διάλογο με τον κόσμο του κινηματογράφου, διερευνώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η καλλιτεχνική δημιουργικότητα στην αποστολή της εκκλησίας και στην προώθηση των ανθρώπινων αξιών».

Πριν από την ακρόαση μάλιστα, ο Ποντίφικας αποκάλυψε τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες, The Sound of Music του Ρόμπερτ Γουάις, It’s a Wonderful Life του Φρανκ Κάπρα, Ordinary People του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Life Is Beautiful του Ρομπέρτο Μπενίνι.

Σήμερα, αναλυτές εξηγούν ότι πρόκειται και για μία κίνηση «προώθησης» του Πάπα Λέοντα, ο οποίος μόλις την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξένησε τον Ρόμπερτ ντε Νίρο, πέρα από τα καθολικά μέσα, ενώ ρίχνει και θετικό φως στην εκκλησία.

Το Βατικανό «δουλεύει» την εικόνα του Πάπα Λέοντα

Ο 70χρονος βρίσκεται στον θρόνο μόλις λίγο πάνω από έξι μήνες και θεωρείται πιο ήπιος και χαμηλών τόνων από τον χαρισματικό αλλά συχνά διχαστικό προκάτοχό του, τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο.

«Ο Λέοντας δεν έχει την ίδια χαρισματικότητα με τον Φραγκίσκο, που πάντα έδινε ευκολομνημόνευτες ατάκες. Είναι ακροατής, πολύ ήσυχος και μετρημένος, κάτι που έχει τη δική του γοητεία. Αλλά είναι και ένα προϊόν που πρέπει να δημιουργηθεί», ανέφερε ο Χένδρο Μούνστερμαν, ανταποκριτής του Βατικανού για την ολλανδική εφημερίδα Nederlands Dagblad.

Αμέσως μετά την εκλογή του, το Βατικανό άρχισε να «δουλεύει» το image του. Μέσα σε λίγες μέρες, καθώς είναι γνωστός λάτρης του τένις, υποδέχτηκε τον Ιταλό Νο1 τενίστα, Γιαννίκ Σίνερ, στο Βατικανό.

Στη συνέχεια τον Ιούνιο, φιλοξένησε τον Άλ Πατσίνο σε ιδιωτική ακρόαση και αυτή την εβδομάδα συναντήθηκε με την Ιταλίδα τραγουδίστρια Λάουρα Πάουζι.

Η Σεβερίνα Μπάρτονιτσσεκ, ανταποκρίτρια του Βατικανού για το KNA, γερμανικό καθολικό πρακτορείο ειδήσεων, περιέγραψε την κίνηση αυτή ως την τέλεια ευκαιρία για «μεγάλες φωτογραφίες και θετικότητα» από το Βατικανό που θα φτάσει στα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου, που πέρα από τα καθολικά ΜΜΕ συνήθως εστιάζουν σε σκάνδαλα της εκκλησίας.

Με πληροφορίες από Guardian