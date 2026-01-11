Ο πάπας Λέων βάφτισε 20 βρέφη στην Καπέλα Σιξτίνα

Ο πάπας Λέων βάφτισε την Κυριακή 20 βρέφη στην Καπέλα Σιξτίνα, κάτω από την οροφή με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου, συνεχίζοντας μια καθιερωμένη τελετή που στο Βατικανό σηματοδοτεί το κλείσιμο της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Λέων προήδρευσε σε αυτή τη λειτουργία ως πάπας. Στο μήνυμά του προς γονείς και αναδόχους, μίλησε για την πίστη ως μέρος της φροντίδας του παιδιού και αναφέρθηκε στο «δώρο της ζωής». Αμέσως μετά, το εξήγησε με ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα. Είπε ότι κανείς δεν αφήνει ένα νεογέννητο χωρίς ρούχα ή τροφή «μέχρι να μεγαλώσει και να αποφασίσει» τι χρειάζεται. Με την ίδια λογική, συνέχισε, η πίστη δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι που αναβάλλεται για αργότερα, αλλά είναι, όπως το έθεσε, «κάτι παραπάνω από αναγκαίο», γιατί με τον Θεό «η ζωή βρίσκει τη σωτηρία της».

Ο πάπας βάφτισε ο ίδιος τα μωρά, που είναι παιδιά εργαζομένων στο Βατικανό. Οι οικογένειες πλησίασαν την κολυμβήθρα μαζί με αναδόχους και αδέλφια, σε μια τελετή χαμηλών τόνων, χωρίς ιδιαίτερη αναστάτωση.

Η συγκεκριμένη λειτουργία τελείται ανήμερα της εορτής που θυμίζει τη βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό. Η παράδοση καθιερώθηκε το 1981 από τον Ιωάννη Παύλο Β’ και συνδέεται συμβολικά και με τις τοιχογραφίες της Καπέλα Σιξτίνα, όπου απεικονίζεται το ίδιο θέμα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο κάθε πατέρας έλαβε ένα κερί, ως σύμβολο του χριστιανικού φωτός που «φωτίζει τον δρόμο». Κλείνοντας, ο Λέων ΙΔ’ ευχήθηκε στις οικογένειες να συνεχίσουν τη χρονιά «με χαρά» και με τη βεβαιότητα ότι, όπως είπε, ο Θεός θα συνοδεύει τα βήματά τους.

Με πληροφορίες από Associated Press