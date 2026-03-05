Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επαληθεύσει 13 επιθέσεις σε υποδομές υγείας στο Ιράν

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σήμερα ότι ο Οργανισμός έχει επαληθεύσει 13 επιθέσεις σε υποδομές υγείας στο Ιράν εν μέσω μιας αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης.

Παράλληλα ελέγχονται αναφορές σύμφωνα με τις οποίες τέσσερις γιατροί σκοτώθηκαν και 25 άλλοι τραυματίστηκαν.

Τα στοιχεία του ΠΟΥ για τον πόλεμο στο Ιράν

«Ο ΠΟΥ έχει επαληθεύσει 13 επιθέσεις σε υγειονομική περίθαλψη στο Ιράν και μία στον Λίβανο», είπε σε συνέντευξη Τύπου ο Γκεμπρεγέσους, χωρίς να επιρρίψει ευθύνες σε κάποια πλευρά ή να δώσει λεπτομέρειες.

Μιλώντας στην ίδια συνέντευξη Τύπου η δρ Χάναν Μπάλκι, επικαλούμενη τις ιρανικές αρχές, τόνισε ότι τέσσερα ασθενοφόρα στο Ιράν υπέστησαν επίσης συνέπειες από τις επιθέσεις και ότι νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις υγείας υπέστησαν μικρές ζημιές λόγω επιθέσεων που έγιναν σε κοντινή απόσταση.

Ένα από αυτά τα νοσοκομεία στην πρωτεύουσα Τεχεράνη εκκενώθηκε, είχε δηλώσει προηγουμένως ο ΠΟΥ.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ στη Γενεύη, ισχυρίστηκε σε επιστολή του προς τον Τέντρος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ότι 10 εγκαταστάσεις έχουν πληγεί από στρατιωτικές επιθέσεις.

Η Μπάλκι ανέφερε παράλληλα ότι το κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης του ΠΟΥ στο Ντουμπάι - που παρέχει υγειονομικές προμήθειες σε δεκάδες χώρες - έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω περιορισμών στις μεταφορές στην περιοχή.