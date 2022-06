Ο οσκαρικός σκηνοθέτης Πολ Χάγκις συνελήφθη για σεξουαλική επίθεση – Γυναίκα κατήγγειλε ότι την βίαζε επί δύο ημέρες

Οι ιταλικές αρχές συνέλαβαν την Κυριακή τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Πολ Χάγκις, μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε βάρος γυναίκας, στη νότια Ιταλία.

Ο 69χρονος Καναδός σκηνοθέτης βρισκόταν στην Ιταλία για ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ που αρχίζει την Τρίτη στο Οστούνι, μια τουριστική πόλη στην Απουλία, στη «φτέρνα» της ιταλικής χερσονήσου. Η δικηγόρος του Χάγκις, Priya Chaudhry, εξέδωσε δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι ο σκηνοθέτης είναι «εντελώς αθώος».

«Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, δεν μπορώ να συζητήσω τα στοιχεία», δήλωσε η Chaudhry. «Τούτου λεχθέντος, είμαι βέβαιη ότι όλοι οι ισχυρισμοί θα καταπέσουν. Είναι εντελώς αθώος και πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, ώστε η αλήθεια να αποκαλυφθεί γρήγορα».

Σε σχόλιο του φεστιβάλ κινηματογράφου προς το Variety, οι διοργανωτές δήλωσαν ότι «έμαθαν με αποτροπιασμό και σοκ την είδηση ότι ο Πολ Χάγκις βρίσκεται υπό κράτηση με την κατηγορία της βίαιης συμπεριφοράς».

Οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ «προχώρησαν αμέσως στον αποκλεισμό κάθε συμμετοχής του σκηνοθέτη από την εκδήλωση» και «ταυτόχρονα εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους στην εμπλεκόμενη γυναίκα», προστίθεται στην ανακοίνωσή τους.

Ο Χάγκις, σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος, είχε κερδίσει το 2006 Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία Crash. Στη συνέχεια έγραψε τα σενάρια για το Million Dollar Baby, τις σειρές του Τζέιμς Μποντ Quantum of Solace και Casino Royale, καθώς και τη σκηνοθεσία των ταινιών In the Valley of Elah και The Next Three Days. Υπήρξε στο παρελθόν γνωστός Σαηεντολόγος και έχει γράψει για την έξοδο του από την οργάνωση.

Το πρακτορείο ειδήσεων LaPresse και πολλά άλλα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν γραπτή δήλωση των εισαγγελέων τη πόλης Μπρίντιζι ότι ερευνούν ισχυρισμούς που αφορούν μια «νεαρή αλλοδαπή γυναίκα» η οποία εξαναγκάστηκε σε «μη συναινετικές» σεξουαλικές επαφές επί δύο ημέρες.

Οι εισαγγελείς Αντόνιο Νέγκρο και Λίβια Ορλάντο, οι οποίοι διεξάγουν την έρευνα, ανέφεραν στη δήλωση ότι η γυναίκα «αναγκάστηκε να αναζητήσει ιατρική περίθαλψη» μετά τις σεξουαλικές επαφές. Μετά από δύο ημέρες «μη συναινετικών επαφών, η γυναίκα συνοδευόταν από τον άνδρ» στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι την Κυριακή και «αφέθηκε εκεί τα ξημερώματα παρά την επισφαλή σωματική και ψυχολογική κατάσταση (της)».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία του Μπρίντιζι ήταν κλειστή την Κυριακή.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το προσωπικό του αεροδρομίου και η αστυνομία παρατήρησαν την προφανώς «ταραγμένη κατάστασή» της και - αφού της παραχώρησαν τις πρώτες βοήθειες - την μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα του Μπρίντιζι. Οι αστυνομικοί εκεί τη συνόδευσαν σε τοπικό νοσοκομείο για εξετάσεις.



Δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο Haggis κρατείται στο αστυνομικό τμήμα, σε ξενοδοχείο ή σε άλλο κατάλυμα.

Οι Ιταλοί εισαγγελείς ανέφεραν ότι η γυναίκα «επισημοποίησε την καταγγελία της και περιέγραψε τις συνθήκες που στη συνέχεια εξετάστηκαν προς επιβεβαίωση από ερευνητές».

Ο Πολ Χάγκις είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν στις ΗΠΑ για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά από τέσσερις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων δύο καταγγελιών για βιασμό, το 2018. Σε εκείνη την υπόθεση, η οποία δεν έχει ακόμη φτάσει στο δικαστήριο, ο σκηνοθέτης είχε αρχικά μηνυθεί από μια δημοσιογράφο που κατήγγειλε ότι τη βίασε. Άλλες τρεις γυναίκες έχουν προσέλθει με κατηγορίες.

Η δημοσιογράφος Haleigh Breest κατηγόρησε τον Χάγκις για «μια σοκαριστική και κατάφωρη περίπτωση βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης» που συνέβη το 2013. Ο Χάγκις κατέθεσε αγωγή ισχυριζόμενος ότι η μήνυση της γυναίκας. αποτελούσε «εκβιασμό», μια προσπάθεια να του αποσπάσει χρήματα. Ο ίδιος είχε στο παρελθόν καταδικάσει τον Χάρβεϊ Γουάινστιν, σε δηλώσεις του. Τώρα, πέντε συνολικά γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλικές επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Guardian