Ο Ομπάμα παραδέχτηκε ότι οι πολιτικές απαιτήσεις προκάλεσαν «ένταση» στον γάμο του

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι η πίεση να συμμετάσχει στις προεκλογικές εκστρατείες του Δημοκρατικού Κόμματος μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα προκάλεσε «πραγματική ένταση» στον γάμο του με τη Μισέλ Ομπάμα.

«Θέλει να δει τον σύζυγό της να χαλαρώνει και να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί της, απολαμβάνοντας ό,τι απομένει από τη ζωή μας», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος σε ένα αφιέρωμα στο περιοδικό The New Yorker που δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου.

«Αυτό δημιουργεί όντως μια πραγματική ένταση στο σπίτι μας, και την απογοητεύει».

Το αφιέρωμα επικεντρώθηκε στην πολιτική παρουσία του Μπαράκ Ομπάμα μετά την προεδρία του.

Ο Μπαράκ Ομπάμα μετά την προεδρία του

Στο αφιέρωμα του περιοδικού, δήλωσε ότι η «απερισκεψία» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον ανάγκασε να παραμείνει στην πολιτική σκηνή «περισσότερο από ό,τι θα προτιμούσα».

«Είμαι πιο επιεικής απέναντι σε αυτό, με την έννοια ότι καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται έτσι, επειδή δεν με συγκρίνουν ιστορικά με άλλους προέδρους», δήλωσε ο Ομπάμα στο περιοδικό. «Δεν τους ενδιαφέρει το γεγονός ότι κανένας άλλος πρώην πρόεδρος δεν ήταν ο κύριος εκπρόσωπος του κόμματος για τέσσερις εκλογικούς κύκλους μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα».

Μια δημοσκόπηση της Gallup το 2025 έδειξε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι ο πιο δημοφιλής εν ζωή πρόεδρος, με σχεδόν 60% συνολική αποδοχή και 96% θετική αξιολόγηση μεταξύ των Δημοκρατικών.

«Αν λειτουργούσα όπως ο Τζον Στιούαρτ, έστω και μία φορά την εβδομάδα, απλώς ξεσπώντας, απλώς κατακρίνω ό,τι συμβαίνει- το οποίο, παρεμπιπτόντως, χαίρομαι που το κάνει ο Τζον- τότε δεν είμαι πολιτικός ηγέτης, είμαι σχολιαστής», δήλωσε ο Μπαράκ Ομπάμα στο New Yorker.

Ο Ομπάμα υπερασπίζεται την παρουσία του στα ΜΜΕ

Ο Μπαράκ Ομπάμα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της πολιτικής σκηνής κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, παρόλο που ορισμένοι Δημοκρατικοί τον επέκριναν επειδή περνούσε τις διακοπές του σε πολυτελείς προορισμούς μαζί με διασημότητες. Οι εκκλήσεις να εμπλακεί στην πολιτική συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

«Ειλικρινά, δεν τον βλέπουμε πολύ. Μακάρι να τον βλέπαμε περισσότερο», δήλωσε στο περιοδικό ο Τζακ Καν, ένας διαχειριστής ακινήτων που τον άκουσε να μιλά σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Νιου Τζέρσεϊ το 2025.

Ωστόσο, ο Μπαράκ Ομπάμα ανέφερε τις εμφανίσεις του σε μη παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ως έναν τρόπο να προσεγγίσει κοινό που ενδεχομένως δεν ασχολείται με τις πολιτικές ειδήσεις.

«Ο Ομπάμα θα μιλάει για διάφορα θέματα και θα υπάρχουν βίντεο που θα ενδιαφέρουν τον κόσμο, επειδή δεν είναι σαν να μιλάει μονότονα σε μια πολιτική ομιλία», δήλωσε στο New Yorker ο Ντέιβιντ Πλουφ, μακροχρόνιος σύμβουλος του πρώην προέδρου.

Ο Μπαράκ Ομπάμα έχει αναδειχθεί σε σημαντική φιγούρα στις διαμάχες για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, υποστηρίζοντας μέτρα στην Καλιφόρνια και τη Βιρτζίνια που έστρεψαν τους εκλογικούς χάρτες αυτών των πολιτειών προς τους Δημοκρατικούς, ως απάντηση στην αναδιαμόρφωση των χαρτών από τις πολιτείες που διοικούνται από τους Ρεπουμπλικάνους.

Με πληροφορίες από New Yorker και USA Today