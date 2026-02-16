Ο Ομπάμα δήλωσε πως οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αλλά δεν έχει δει αποδείξεις για την ύπαρξή τους

Λίγες ώρες αφότου ο Μπαράκ Ομπάμα προκάλεσε φρενίτιδα λέγοντας σε ένα podcast ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε δήλωση διευκρινίζοντας ότι δεν έχει δει καμία απόδειξη γι’ αυτούς.

Σε μια συζήτηση με τον Αμερικανό παρουσιαστή podcast Μπράιαν Τάιλερ Κόεν το Σαββατοκύριακο, ο Ομπάμα φάνηκε να επιβεβαιώνει την υποτιθέμενη ύπαρξη εξωγήινων κατά τη διάρκεια ενός γρήγορου γύρου ερωτήσεων, όπου ο παρουσιαστής κάνει σύντομες ερωτήσεις και οι καλεσμένοι απαντούν λακωνικά.

Η απάντηση Ομπάμα για τους εξωγήινους

Αφού ρωτήθηκε «Είναι αληθινοί οι εξωγήινοι;», ο Ομπάμα απάντησε: «Είναι αληθινοί αλλά δεν τους έχω δει.»

Συνέχισε: «Δεν κρατούνται στην Περιοχή 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει αυτή η τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.»

Το σχόλιο αναπαρήχθη από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, με τίτλους όπως «Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» και «"Είναι αληθινοί": Οι σοκαριστικοί ισχυρισμοί του Ομπάμα για εξωγήινους». Το περιοδικό Time κάλυψε το θέμα, αναφέροντας: «Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί, αλλά δεν βρίσκονται στην Περιοχή 51 (Area 51)».

Ωστόσο, μετά τoν χαμό, ο Ομπάμα δημοσίευσε δήλωση στο Instagram το βράδυ της Κυριακής.

«Προσπαθούσα να παραμείνω στο πνεύμα του γρήγορου γύρου, αλλά αφού τράβηξε την προσοχή, ας διευκρινίσω. Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι πολλές», είπε. «Αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι μικρές, και δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Πραγματικά!»

Υπάρχει μια μακροχρόνια θεωρία συνωμοσίας που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρύβει εξωγήινους στην Περιοχή 51, μια άκρως απόρρητη αεροπορική εγκατάσταση στη Νεβάδα.

Το 2019, αφού 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι δήλωσαν συμμετοχή για να «εισβάλουν» στον χώρο, περίπου 150 influencers των social media συγκεντρώθηκαν γύρω από τον διάδρομο προσγείωσης, αλλά η εκδήλωση έληξε χωρίς ιδιαίτερη εξέλιξη, με λίγες μόνο συλλήψεις, και τελικά μετατράπηκε σε μουσικό φεστιβάλ.

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν το 2013 αποκάλυψαν ότι ο μυστικός διάδρομος χρησιμοποιούνταν στην πραγματικότητα για εναέριες δοκιμές κυβερνητικών προγραμμάτων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εναέριας επιτήρησης U-2 και Oxcart.

«Οι δοκιμές σε μεγάλο ύψος του U-2 σύντομα οδήγησαν σε μια απρόσμενη παρενέργεια — μια τεράστια αύξηση στις αναφορές για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFOs)», ανέφεραν τα έγγραφα.

Με πληροφορίες από Guardian