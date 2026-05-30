Ο ΟΗΕ προσθέτει το Ισραήλ και τη Ρωσία στη «μαύρη λίστα» για σεξουαλική βία εν μέσω συγκρούσεων

Ο ΟΗΕ πρόσθεσε το Ισραήλ και τη Ρωσία στη «μαύρη λίστα» για σεξουαλική βία εν μέσω ένοπλων συγκρούσεων, επικαλούμενος περιστατικά κακοποίησης από δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων βιασμών ανδρών κρατουμένων.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε 31 περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης Παλαιστινίων ανδρών, γυναικών και παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη μεταξύ 2023 και 2025.

Οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να εμπλέκονται σε επαναλαμβανόμενους ομαδικούς βιασμούς και στη χρήση σεξουαλικής βίας ως μορφή βασανιστηρίου.

Η έκθεση αναφέρει επίσης βιασμούς με αντικείμενα, απόπειρες βιασμού, επιθέσεις στα γεννητικά όργανα, στοχευμένους πυροβολισμούς στα γεννητικά όργανα, θωπείες στο στήθος και τα γεννητικά όργανα, εξαναγκαστική γύμνια και απειλές βιασμού.

Ο ΟΗΕ διευκρινίζει ότι τα περιστατικά αυτά αποτελούν «ενδείξεις περιστατικών και μοτίβων» και όχι πλήρη καταγραφή της σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με τη σύγκρουση, καθώς οι ερευνητές αντιμετώπισαν σημαντικούς περιορισμούς στην πρόσβαση.

Το Ισραήλ δεν επέτρεψε σε ειδικούς του ΟΗΕ να επισκεφθούν κέντρα κράτησης, περιόρισε την πρόσβαση στη Γάζα και, σύμφωνα με την έκθεση, κρατούμενοι έχουν δεχθεί απειλές ώστε να μη μιλήσουν για κακοποιήσεις μετά την αποφυλάκισή τους.

Αντίστοιχα, η Ρωσία φέρεται να παρεμπόδισε έρευνες για «συστηματική» σεξουαλική βία κατά Ουκρανών, απαγορεύοντας την πρόσβαση παρατηρητών σε αιχμαλώτους πολέμου και κρατούμενους πολίτες.

Παρά τα εμπόδια, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν 310 περιπτώσεις κακοποίησης από ρωσικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς, ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων και ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα. Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν άνδρες, ενώ καταγράφηκαν και περιπτώσεις 26 γυναικών και τεσσάρων κοριτσιών.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε συστηματικά τη σεξουαλική βία ως μέσο βασανισμού εναντίον Ουκρανών πολιτών και αιχμαλώτων πολέμου σχεδόν σε όλα τα κέντρα κράτησης που εξετάστηκαν.

Στα δύο τρίτα των περιπτώσεων, οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν περισσότερες από μία μορφές σεξουαλικής βίας, ενώ περισσότεροι από τους μισούς επιζώντες υπέστησαν επαναλαμβανόμενες επιθέσεις.

Τόσο η Ρωσία όσο και το Ισραήλ αρνούνται τις κατηγορίες περί χρήσης σεξουαλικής βίας από τις ένοπλες δυνάμεις τους.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι η χώρα έχει διακόψει τις σχέσεις της με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ως απάντηση στην ένταξή της στη λίστα. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι το Ισραήλ είχε καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα και λεπτομερείς απαντήσεις για κάθε καταγγελία, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει κάποιο σχετικό υλικό.

Η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 77 χώρες και ένοπλες οργανώσεις, αναφέρει ότι η σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις αυξήθηκε σημαντικά παγκοσμίως το 2025, με κύρια θύματα γυναίκες και κορίτσια.

Ωστόσο, το Ισραήλ και η Ρωσία διαφοροποιούνται από τη γενική τάση, καθώς σημαντικός αριθμός θυμάτων ήταν άνδρες. Ο ΟΗΕ κατέγραψε εννέα περιπτώσεις βιασμών από ισραηλινές δυνάμεις, κυρίως εναντίον ανδρών και αγοριών από τη Γάζα, κατά τη διάρκεια κράτησης ή ανακρίσεων.

Μία από τις επιθέσεις φέρεται να σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα στον οικισμό Γκους Ετζιόν στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ των δραστών περιλαμβάνονταν Ισραηλινοί στρατιώτες, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και μέλη ειδικής αντιτρομοκρατικής μονάδας της αστυνομίας.

Ο ΟΗΕ επισημαίνει ότι η «συστημική έλλειψη λογοδοσίας» για περιστατικά σεξουαλικής βίας συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος ατιμωρησίας.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι τα τελευταία τρία χρόνια περιστατικά βίας, συμπεριλαμβανομένων βιασμών, ακραίας πείνας και εξευτελιστικής μεταχείρισης, έχουν καταστεί συνηθισμένα στις ισραηλινές φυλακές. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι ορισμένα κέντρα κράτησης λειτουργούν ως «στρατόπεδα βασανιστηρίων» για Παλαιστινίους.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προκάλεσε πρόσφατα διπλωματική ένταση δημοσιεύοντας βίντεο που έδειχνε την κακομεταχείριση διεθνών ακτιβιστών οι οποίοι είχαν συλληφθεί ενώ επιχειρούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Μετά την απελευθέρωσή τους, τουλάχιστον 15 από αυτούς δήλωσαν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά την κράτησή τους, ενώ μία καταγγελία αφορά βιασμό.

Ο ΟΗΕ είχε ήδη εντάξει τη Χαμάς στη σχετική λίστα για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και για την κακοποίηση ομήρων στη Γάζα. Η οργάνωση δεν έχει αναγνωρίσει περιστατικά σεξουαλικής βίας ούτε έχει αποδώσει ευθύνες σε πιθανούς δράστες.

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι και ουκρανικές δυνάμεις έχουν διαπράξει σεξουαλική βία που σχετίζεται με τη σύγκρουση. Από το 2022 έχουν επιβεβαιωθεί 31 περιστατικά, μεταξύ των οποίων ξυλοδαρμοί στα γεννητικά όργανα, ηλεκτροσόκ και εξαναγκαστική γύμνια, τα περισσότερα πριν από το 2025.

Ωστόσο, ο ΟΗΕ σημειώνει ότι η ουκρανική κυβέρνηση επέτρεψε την πρόσβαση σε ανεξάρτητους παρατηρητές και δικηγόρους και έχει προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας.

Με πληροφορίες από Guardian