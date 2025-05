O Ocean Vuong έβλεπε μικρός το σόου της Όπρα και σήμερα είναι ο συγγραφέας του μήνα στην εκπομπή της

«Η ικανότητα του Ocean Vuong να παίρνει χαρακτήρες με συνηθισμένες ζωές και να τους δίνει ένα εξαιρετικό νόημα μάς κάνει να βλέπουμε διαφορετικά και τις δικές μας ζωές. Είναι ένας λαμπρός συγγραφέας, ένας ποιητής και αληθινός δεξιοτέχνης των λέξεων».

Τάδε έφη η Όπρα Γουίνφρεϊ, με αφορμή το δεύτερο μυθιστόρημα του Ocean Vuong, με τον τίτλο «The «Emperor of Gladness» (Ο Αυτοκράτορας της χαράς), που κυκλοφόρησε πριν τρεις μέρες στην Αμερική από την Penguin Press και είναι το βιβλίο του μήνα για το Oprah's Book Club, τη διάσημη και άκρως επιδραστική τηλεοπτική λέσχη βιβλίου της Όπρα.

Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα ελληνικά μέσα στον Ιούνιο, από τις εκδόσεις Gutenberg, με πιθανό τίτλο «Ο Αυτοκράτορας της χαράς».

Από το 1996, το Oprah's Book Club ‒αρχικά ως ενότητα για το βιβλίο, στο σόου The Oprah Winfrey Show, και στη συνέχεια ως ανεξάρτητη εκπομπή, παραγωγή της Apple TV+ ‒ έχει προτείνει μέχρι και σήμερα 114 βιβλία. Η επιδραστικότητα της εκπομπής είναι τεράστια. Κάθε φορά που προτείνει κάποιο βιβλίο η Όπρα, οι πωλήσεις του εκτοξεύονται και η συζήτηση γύρω από το βιβλίο φουντώνει.

«Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να δεχτώ "το τηλεφώνημα" από την Όπρα», λέει ο Vuong στην εκπομπή. Όπως λέει ο ίδιος, όταν ήταν μικρός, το The Oprah Winfrey Show έπαιζε καθημερινά στο νυχάδικο της μητέρας του. Κάθε φορά που παρουσιαζόταν κάποιος συγγραφέας του Book Club, ο Vuong θυμάται τις εργαζόμενες στο νυχάδικο να «σηκώνονται κυριολεκτικά από τις καρέκλες τους με χάρη και αυτοπεποίθηση, λέγοντας πως θα πάνε μέχρι το Barnes & Noble απέναντι για να αγοράσουν το βιβλίο — έχοντας ξαφνικά πρόσβαση στη συζήτηση για τον πολιτισμό».

Το να γνωρίζει πως το δικό του βιβλίο αποτελεί πλέον μέρος αυτής της παράδοσης είναι πραγματικά «συγκλονιστικό», προσθέτει.

Η μόνη του ευχή είναι να ήταν ακόμη εν ζωή η μητέρα του, που πέθανε το 2019, για να μοιραστεί αυτή τη στιγμή της χαράς.



«Ανάμεσα σε όλα τα λογοτεχνικά επιτεύγματα στη ζωή ενός συγγραφέα», λέει, «αυτό θα ήταν εκείνο που πραγματικά θα αναγνώριζε».

Ο 36χρονος Αμερικανο-Βιετναμέζος ποιητής και μυθιστοριογράφος Ocean Vuong είναι μία σπάνια και πολύ ιδιαίτερη περίπτωση συγγραφέα. Το success story του και η πραγμάτωση του αμερικάνικου ονείρου του έχει αρκετά κοινά με την αντίστοιχη δύσβατη πορεία προς την επιτυχία και της ίδιας της Όπρα.

Γεννήθηκε το 1988 σε έναν ορυζώνα στο Βιετνάμ. Στα δύο του χρόνια, η οικογένειά του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Βιετνάμ και να μείνει για οκτώ μήνες σε έναν καταυλισμό προσφύγων στις Φιλιππίνες πριν μεταναστεύσει στην Αμερική. Είναι ο πρώτος στην οικογένειά του που έμαθε να διαβάζει σε ηλικία 11 ετών. Το 2017 του απονεμήθηκε το κορυφαίο βραβείο T.S. Eliot για την ποιητική του συλλογή «Νυχτερινός ουρανός με τραύματα εξόδου» (εκδ. Gutenberg, μετ. Δημήτρης Μαύρος). Το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Στη γη είμαστε πρόσκαιρα υπέροχοι», (εκδ. Gutenberg, μετ. Έφη Φρυδά) που κυκλοφόρησε το 2019 έγινε best seller αμέσως και μπήκε στη λίστα των New York Times για έξι εβδομάδες ενώ αναδείχτηκε το καλύτερο βιβλίο του 2019 για τους New Yorker, Washington Post, The Guardian κ.α.

Το νέο του μυθιστόρημα «The Emperor of Gladness», που υπήρξε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες εκδόσεις του 2025 μετά την ανακοίνωσή του, αντλεί έμπνευση από τις προσωπικές εμπειρίες του Vuong στον χώρο της φροντίδας ηλικιωμένων και μιλά για τη φιλία, την αγάπη και τις δεύτερες ευκαιρίες.

Σε αυτό περιγράφει την ιστορία του 19χρονου Hai που ζει στην πόλη East Gladness στο Κονέκτικατ και ο οποίος είναι έτοιμος να αυτοκτονήσει από μία γέφυρα, όταν ακούει μία φωνή από την απέναντι πλευρά του ποταμού. Η φωνή ανήκει στην Grazina, μια ηλικιωμένη χήρα που υποφέρει από άνοια, και η οποία τον πείθει να αλλάξει απόφαση. Ο Hai καταλήγει σύντομα να γίνει φροντιστής της.

Το απρόσμενο αυτό δίδυμο αναπτύσσει έναν συγκινητικό δεσμό και μία αναπάντεχη φιλία που αλλάζει τη ζωή και των δύο και αποδεικνύει το πώς οι ζωές μας μπορούν να μεταμορφωθούν από τους πιο απροσδόκητους ανθρώπους.

Σε συνέντευξή του στους New York Times στις αρχές Μαΐου, με αφορμή το νέο βιβλίο του, ο Ocean Vuong δήλωσε πως αυτό που κυρίως τον ενδιέφερε ήταν η ιστορία της καλοσύνης που δεν ζητά ανταλλάγματα: «Θέλουμε ιστορίες αλλαγής, κι όμως η αμερικανική ζωή είναι συχνά στάσιμη. Οδηγείς το ίδιο αυτοκίνητο, οι άνθρωποι μένουν στο ίδιο διαμέρισμα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ζωές τους δεν έχουν αξία. Αυτό το βιβλίο ‒και δεν είναι spoiler‒ δεν περιλαμβάνει κάποιον που βρίσκει καλύτερη δουλειά ή παίρνει αύξηση. Οπότε τι συμβαίνει; Μ’ ενδιαφέρει η ιδέα της καλοσύνης χωρίς προσδοκία. Αυτό που διαπίστωσα όταν δούλευα σε fast food στο Hartford County όπου μεγάλωσα, ήταν ότι οι άνθρωποι είναι καλοί ακόμα και όταν ξέρουν ότι αυτό δεν θα κάνει διαφορά».

Ο Ocean Vuong αναμφισβήτητα είναι ένα συγγραφικό φαινόμενο της εποχής μας που, ωστόσο, ξεφεύγει πολύ από μία απλή περίπτωση μετανάστη που κατάφερε να ξεφύγει από τη φτώχεια, το περιθώριο, την έλλειψη μόρφωσης και τις τραυματικές εμπειρίες του περιβάλλοντος όπου μεγάλωσε. Μπορεί η ζωή του να μοιάζει με «σύγχρονο αμερικανικό παραμύθι», όπως έγραψε ο δημοσιογράφος των New York Times David Marchese που του πήρε τη συνέντευξη, αλλά το πιο σημαντικό που αναδεικνύεται από τη συναρπαστική βιογραφία του και από τα βιβλία του είναι η παντοδύναμη καταλυτική και σαρωτική δύναμη του αυθεντικού συγγραφικού ταλέντου που όποιο βιωματικό υλικό και να τύχει στο διάβα της θα το μετασχηματίσει σε κορυφαία λογοτεχνία.

Με στοιχεία από:

www.oprah.com

www.nytimes.com