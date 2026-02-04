Ο Ντράκο Μαλφόι από το Χάρι Πότερ η φετινή μασκότ της Πρωτοχρονιάς στην Κίνα

Ο Ντράκο Μαλφόι από το σύμπαν των μάγων του Χάρι Πότερ φαίνεται πως θα «μπει» σε αρκετά σπίτια στην Κίνα, καθώς φέτος θα είναι η μασκότ της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς στη χώρα της ανατολικής Ασίας.

Ο Τομ Φέλτον, γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του στη σειρά Χάρι Πότερ, «μπαίνει» φέτος σε κινεζικά σπίτια με έναν απροσδόκητο τρόπο, καθώς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου πωλούν εορταστικά διακοσμητικά που φέρουν το πρόσωπό του.

Η ξαφνική αυτή δημοτικότητα οφείλεται στη μανδαρινική κινεζική μετάφραση του επωνύμου Μαλφόι, «Ma-er-fu», η οποία περιλαμβάνει τους χαρακτήρες για το «άλογο» και την «καλοτυχία», συνδυασμός που θεωρείται ιδιαίτερα ευοίωνος ενόψει του επερχόμενου Έτους του Αλόγου.

Ντράκο Μαλφόι: Εξαιρετικά δημοφιλές το Χάρι Πότερ στην Κίνα

Το Χάρι Πότερ παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές στην Κίνα, με εκατοντάδες εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων να έχουν πουληθεί. Η επανέκδοση της πρώτης ταινίας το 2020 απέφερε περισσότερα από 90 εκατομμύρια γουάν (περίπου 13,6 εκατ. δολάρια) μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Ενόψει της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς, τα κινεζικά νοικοκυριά συνηθίζουν να στολίζουν τις πόρτες τους με ζεύγη ευοίωνων στίχων (couplets), που συμβολίζουν υγεία και ευημερία για τον νέο χρόνο. Πολλοί διακοσμούν επίσης τα σπίτια τους με «fuzi», κοινώς κόκκινα τετράγωνα χαρτιά με τον κινεζικό χαρακτήρα που σημαίνει «ευημερία».

Τα fuzi συχνά κρεμιούνται ανάποδα, καθώς η λέξη «ανάποδα» προφέρεται το ίδιο με τη λέξη «άφιξη», συμβολίζοντας ότι η καλοτυχία «φτάνει» στο σπίτι.

Στα κινεζικά social media κυκλοφορούν φωτογραφίες με χρήστες να κολλούν στις πόρτες τους είτε τα παραδοσιακά couplets είτε ανάποδες εικόνες με το χαρακτηριστικό ειρωνικό χαμόγελο του Ντράκο Μαλφόι. Παράλληλα, έμποροι στην πλατφόρμα Taobao εκμεταλλεύονται τη μόδα, διαθέτοντας αυτοκόλλητα και μαγνήτες με τον χαρακτήρα.

Άλλοι χρήστες μοιράζονται εικόνες του Τομ Φέλτον ως Μαλφόι γράφοντας: «Μοιραστείτε αυτή την εικόνα για καλή τύχη». «Ανατολίτικη Πρωτοχρονιά με μαγικά στοιχεία», σχολίασε ένας χρήστης στο Weibo. «Felix Felicis!», έγραψε κάποιος άλλος, αναφερόμενος στο φίλτρο τύχης του Harry Potter.

Η τάση έφτασε μέχρι και στον ίδιο τον Φέλτον, ο οποίος αναδημοσίευσε story στο Instagram που ανέφερε πως ο χαρακτήρας του έχει γίνει «σύμβολο της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς».

Με πληροφορίες από BBC