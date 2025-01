Ο Ντουέιν Γουέιντ αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στα 41 του

Ο Ντουέιν Γουέιντ θυμάται πώς check up οδήγησε σε διάγνωση καρκίνου που άλλαξε τη ζωή του και τελικά οδήγησε στην αφαίρεση του 40% του νεφρού του.

Ο 43χρονος μπασκετμπολίστας μίλησε για τη δοκιμασία της υγείας του στο επεισόδιο της 30ης Ιανουαρίου του podcast του, "The Why With Dwyane Wade", αναφέροντας ότι αυτό που ξεκίνησε ως επιθυμία να ελέγξει τις μικρές ανησυχίες για την υγεία του — συμπεριλαμβανομένης της στομαχικής δυσφορίας και ασθενέστερης ροής ούρων — οδήγησε τους γιατρούς να ανακαλύψουν έναν όγκο στο δεξί του νεφρό.

Ο Ντουέιν Γουέιντ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Γκάμπριελ Γιούνιον, αποκάλυψε ότι δεν είχε κάνει τακτικές ιατρικές εξετάσεις από τότε που αποσύρθηκε από το NBA το 2019. Ωστόσο, όταν ο πατέρας του υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αποφάσισε να προγραμματίσει ένα ολικό τσεκ απ και για τον εαυτό του.

Αρχικά, ο Γουέιντ δεν περίμενε τίποτα σοβαρό - μόνο μερικές απαντήσεις σε μερικές ερωτήσεις. «Γιατί το... μου βγαίνει αργά; Γιατί η ροή μου δεν είναι ισχυρή; Γιατί είναι λίγο αδύναμο;» Ο Γουέιντ θυμήθηκε ότι είχε αναρωτηθεί τότε.

Με το ιστορικό υγείας του πατέρα του να βαραίνει το μυαλό του, ο Γουέιντ επέλεξε το ολικό τσεκ απ, που οδήγησε σε μια εκπληκτική αποκάλυψη: έναν όγκο στο νεφρό του.

«Δεν μπήκα για τα νεφρά μου», είπε ο Γουέιντ. «Αλλά επειδή έκανα το ολικό τσεκ απ, οι γιατροί είδαν κάτι».

Ο όγκος δεν μπορούσε να υποβληθεί σε βιοψία και η χειρουργική επέμβαση ήταν ο μόνος τρόπος για να επιβεβαιωθεί εάν ήταν καρκινικός. Έτσι, στις 18 Δεκεμβρίου 2023, ο Wade υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του 40% του νεφρού του, μια κίνηση που αποδείχθηκε σωτήρια.

«Δόξα τω Θεώ που έκανα το χειρουργείο, σωστά;» εξήγησε ο Γουέιντ. «Επειδή ο όγκος ήταν καρκινικός».

Για τον Γουέιντ, η μετεγχειρητική εμπειρία αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από σωματική πρόκληση. Τον έβαλε επίσης σε μια άγνωστη θέση ευπάθειας.

«Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που η οικογένειά μου, ο μπαμπάς μου, τα παιδιά μου, με είδαν αδύναμο», παραδέχτηκε ο Γουέιντ, ο οποίος είναι πατέρας πέντε παιδιών. «Αυτή η στιγμή ήταν ίσως η πιο αδύναμη που ένιωσα ποτέ στη ζωή μου».

«Ένα πράγμα που δεν θέλεις ποτέ; Δεν θέλεις ποτέ η οικογένειά σου να σε δει αδύναμο», συνέχισε.

Με πληροφορίες από NBC News