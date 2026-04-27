Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά ο Τζίμι Κίμελ να «απολυθεί αμέσως»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά για άλλη μια φορά την απόλυση του Τζίμι Κίμελ από το ABC.

Αφού η Μελάνια Τραμπ έγινε πρωτοσέλιδο νωρίτερα τη Δευτέρα ζητώντας από το ABC να ακυρώσει το «Jimmy Kimmel Live!» μετά από ένα περιστατικό πυροβολισμών έξω από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια παρόμοια άποψη.

Η ανάρτηση του Τραμπ που ζητά απόλυση του Κίμελ

«Ουάου, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος, όπως αποδεικνύουν οι φρικτές τηλεοπτικές του μετρήσεις, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική», έγραψε ο Τραμπ.

«Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο με την πρώτη κυρία, τη Μελάνια, και τον γιο μας, τον Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του, ακούγοντας τον να μιλάει, πράγμα που δεν συνέβαινε και δεν θα συνέβαινε ποτέ. Στη συνέχεια, δήλωσε: «Η πρώτη κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπεις σαν μέλλουσα χήρα». Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να εισέλθει στην αίθουσα δεξιώσεων του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Βρισκόταν εκεί για έναν πολύ προφανή και απειλητικό λόγο. Κατανοώ ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα ανταποκρίνονταν σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC».

Η ανάρτηση αυτή ακολουθεί τη σύλληψη ενός ύποπτου για πυροβολισμούς στο ξενοδοχείο που φιλοξενεί το WHCD — καθώς και την αποκάλυψη του Γενικού Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς πως οι αρχές πιστεύουν ότι ο ύποπτος, ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, είχε ως στόχο μέλη της κυβέρνησης Τραμπ.

Αντίστοιχη ανάρτηση από τη Μελάνια Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ είχε προηγουμένως δημοσιεύσει: «Η μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία — τα λόγια του είναι καταστροφικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια στην Αμερική. Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος. Ο δειλός Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC επειδή ξέρει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει για να τον προστατεύσει. Αρκετά πια. Είναι καιρός το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμα η διοίκηση του ABC θα επιτρέπει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;».

Υπενθυμίζεται ότι η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» ανεστάλη προσωρινά από το ABC τον περασμένο Σεπτέμβριο, λόγω απειλών από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) του Τραμπ, Μπρένταν Καρ. Το περιστατικό αυτό συνδεόταν με ένα αστείο που είχε κάνει ο Κίμελ μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Όταν ο Κίμελ επέστρεψε στην εκπομπή, είπε ότι το αστείο του ήταν «ακατάλληλο ή ασαφές ή ίσως και τα δύο» και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω γιατί είστε αναστατωμένοι».

Εκπρόσωποι του ABC και του Κίμελ δεν έχουν απαντήσει σε αιτήματα για σχόλια.

Ο Τραμπ βρίσκεται σε διαμάχη με τον Κίμελ από το 2016 και έχει ζητήσει την ακύρωση της εκπομπής αρκετές φορές.

