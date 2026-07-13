Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αντικαταστήσει τον εκλιπόντα γερουσιαστή Γκράχαμ με την αδελφή του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε η αδελφή του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ να αναλάβει προσωρινά τη θέση του στη Γερουσία, μετά τον θάνατο του Ρεπουμπλικανού πολιτικού από διαχωρισμό αορτής το Σάββατο.

Ο Τραμπ ανέφερε στην πλατφόρμα Truth Social ότι πρότεινε στον κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας να διορίσει την Ντάρλιν Νορντόνε (Darline Nordone), αδελφή του Γκράχαμ, ως προσωρινή γερουσιαστή.

«Αυτό θα ήταν ένας υπέροχος φόρος τιμής στον Λίντσεϊ, ο οποίος την αγαπούσε βαθιά!», έγραψε ο Τραμπ τη Δευτέρα. Ο Γκράχαμ ο οποίος δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, είχε στενή σχέση με την αδελφή του.

Ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, Χένρι ΜακΜάστερ, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει τον διορισμό που θα καλύψει την κενή θέση έως τον Ιανουάριο.

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 71 ετών

Ο Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε το Σαββατοκύριακο σε ηλικία 71 ετών, διεκδικούσε την επανεκλογή του τον Νοέμβριο και είχε ήδη εξασφαλίσει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αρκετοί άλλοι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι έχουν ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να διεκδικήσουν την έδρα του στη Γερουσία.

«Πρότεινα στον κυβερνήτη Χένρι ΜακΜάστερ την υπέροχη αδελφή του Λίντσεϊ Γκράχαμ, Ντάρλιν, για να υπηρετήσει ως προσωρινή γερουσιαστής από τη σπουδαία Πολιτεία της Νότιας Καρολίνας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τη Δευτέρα.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Τιμ Σκοτ δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι θα τη στήριζε ως αντικαταστάτρια του Γκράχαμ, λέγοντας στο CBS News ότι «θα ήταν μία εξαιρετική προσωρινή επιλογή».

Στις 16:00 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (20:00 ώρα Γκρίνουιτς), ο ΜακΜάστερ αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου «για να τιμήσει τη ζωή και την προσφορά» του Γκράχαμ και να «ανακοινώσει τον διορισμό που θα καλύψει την κενή θέση που δημιουργήθηκε μετά τον θάνατο του γερουσιαστή».

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ είχε υιοθετήσει την αδελφή του μετά τον θάνατο των γονιών τους

Ο Γκράχαμ και η αδελφή του έχασαν τους γονείς τους, καθώς τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας τους πέθαναν μέσα σε διάστημα 15 μηνών. Ο Γκράχαμ ήταν τότε 22 ετών και η αδελφή του 13. Εκείνη έζησε με συγγενικά πρόσωπα, διατηρώντας στενή σχέση με τον Γκράχαμ, ενώ εκείνος σπούδαζε νομικά και υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. «Είναι κάτι σαν αδελφός, πατέρας και μητέρα μαζί σε ένα πρόσωπο», είχε δηλώσει η Νορντόνε στους New York Times το 2015.

Ο Γκράχαμ αργότερα την υιοθέτησε, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι το έκανε ώστε εκείνη να μπορούσε να λάβει τις στρατιωτικές παροχές του σε περίπτωση που του συνέβαινε κάτι.

Η Νορντόνε βρισκόταν στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας. Ο Γκράχαμ είχε μάλιστα δηλώσει στο παρελθόν ότι θα την επέλεγε ως «πρώτη κυρία» εάν εκλεγόταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Νορντόνε, μητέρα δύο παιδιών, εργάζεται βοηθώντας ανθρώπους με αναπηρίες να βρουν εργασία και μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει τον θάνατο του αδελφού της.

Με πληροφορίες από BBC