Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία.

Σε δηλώσεις που έκανε το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως συνεργάζεται με τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι – τον οποίο έχει διορίσει ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία – για την αποστολή πλωτού νοσοκομείου στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία: Τι προηγήθηκε

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Σε συνεργασία με τον φανταστικό κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, θα στείλουμε ένα πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία για να φροντίσει πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι και δεν λαμβάνουν φροντίδα εκεί. Είναι καθ’ οδόν!!!».

Η απόφαση του Τραμπ δεν ήρθε σε τυχαία στιγμή, αλλά μόλις μερικές ώρες αφότου η ενιαία διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας, που έχει την ευθύνη για την Αρκτική περιοχή, ανακοίνωσε πως διεξήγαγε επιχείρηση για τη διακομιδή ασθενούς – που χρειάστηκε επείγουσα ιατρική περίθαλψη – από αμερικανικό υποβρύχιο, το οποίο βρισκόταν επτά ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της γροιλανδικής πρωτεύουσας Νούουκ.

Με πληροφορίες από Reuters