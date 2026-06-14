Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει τα 80 και θα το γιορτάσει με αγώνα UFC στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γιορτάζει σήμερα, Κυριακή (14/6), τα 80ά του γενέθλια και αναμένεται να παρακολουθήσει αγώνες μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στον Λευκό Οίκο, σε μια προσωρινή αρένα με την ονομασία «The Claw», σε ένα θέαμα που έχει χαρακτηρίσει «το μεγαλύτερο σόου στη Γη».

Η διοργάνωση, με την ονομασία UFC Freedom 250, εντάσσεται μεν στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο συμπίπτει με τα γενέθλια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Φιλοδοξεί, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να αναδείξει το «αμερικανικό αγωνιστικό πνεύμα».

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 14 κορυφαίοι αθλητές που θα αγωνιστούν σε διαδοχικές αναμετρήσεις μέσα στο οκτάγωνο του UFC, συνδυάζοντας τεχνικές χτυπημάτων και πάλης.

A birthday bash like no other.



Donald Trump is bringing the UFC to the White House to celebrate his 80th and America's 250th birthday. pic.twitter.com/ZyqsvnZ6Nl — Channel 4 News (@Channel4News) June 13, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Αντιδράσεις για την επιλογή του χώρου

Η επιλογή του χώρου, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Επικριτές της διοργάνωσης υποστηρίζουν ότι ένας αγώνας MMA στον Λευκό Οίκο δεν συνάδει με τον συμβολισμό της αμερικανικής προεδρίας ούτε με τον εορτασμό της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Μάλιστα, ομάδα πολιτών προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «κατάχρηση εθνικών μνημείων», χωρίς όμως να καταφέρει να σταματήσει την εκδήλωση.

Η κλίμακα του εγχειρήματος είναι εντυπωσιακή. Στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου έχει στηθεί μεταλλική κατασκευή ύψους 28 μέτρων, ικανή να φιλοξενήσει περίπου 4.000 θεατές, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμη αναμένεται να παρακολουθήσουν τους αγώνες από γιγαντοοθόνες στην περιοχή Ellipse, δίπλα στον Λευκό Οίκο.

Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η πολυετής φιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο του UFC, Dana White. Η σχέση τους ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν το UFC βρισκόταν ακόμη στο περιθώριο του αμερικανικού αθλητισμού.

Την εποχή εκείνη, οι μεικτές πολεμικές τέχνες αντιμετώπιζαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Ο γερουσιαστής Τζον Μακέιν είχε χαρακτηρίσει το άθλημα «ανθρώπινη κοκορομαχία», γεγονός που οδήγησε σε απαγορεύσεις σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ.

“Dana [White] says Trump called and bailed them out by offering the Taj to host their first show,” former UFC executive James Werme says. “Complete nonsense” https://t.co/hnVsVSZYiu — VANITY FAIR (@VanityFair) June 13, 2026

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με το UFC

Όπως έχει αναφέρει ο White, όταν αγόρασε το UFC το 2001 μαζί με τους συνεργάτες του, ελάχιστοι χώροι δέχονταν να φιλοξενήσουν τις διοργανώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν από τους πρώτους που άνοιξαν τις πόρτες τους, φιλοξενώντας δύο διοργανώσεις στο καζίνο Trump Taj Mahal στο Ατλάντικ Σίτι.

Τα επόμενα χρόνια το άθλημα απέκτησε αυστηρότερους κανόνες και μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη. Το UFC πουλήθηκε το 2016 έναντι 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το 2023 η αξία του υπολογιζόταν στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για πολλούς αναλυτές, η διοργάνωση στον Λευκό Οίκο αποτελεί επίσης πολιτικό μήνυμα προς ένα σημαντικό κομμάτι της εκλογικής βάσης του Τραμπ. Οι φίλαθλοι του UFC είναι σε μεγάλο ποσοστό άνδρες κάτω των 30 ετών, μια ομάδα που στήριξε μαζικά τον Αμερικανό πρόεδρο στις τελευταίες εκλογές.

Η συντηρητική σχολιάστρια Κέιτι Ζακαρία δήλωσε στο BBC ότι η εκδήλωση προβάλλει μια εικόνα «αρρενωπότητας» και αντανακλά «αξίες», όπως η επιμονή και η αντοχή. «Δεν υπάρχει καλύτερη σύνοψη του αμερικανικού ήθους από έναν καλό αγώνα UFC», υποστήριξε.

Οι επικριτές του Τραμπ, αντίθετα, κάνουν λόγο για σύγκρουση συμφερόντων. Οργανώσεις κατά της διαφθοράς επισημαίνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί οικονομικούς δεσμούς με την TKO Group, μητρική εταιρεία του UFC. Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, ο Τραμπ αγόρασε μετοχές της εταιρείας αξίας μεταξύ 15.000 και 50.000 δολαρίων τον Μάρτιο του 2026.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται σε καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του και ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων.

Η διοργάνωση αναμένεται να κοστίσει περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περίπου 700.000 δολάρια θα διατεθούν για την αποκατάσταση του χλοοτάπητα του νότιου κήπου μετά το τέλος των αγώνων. Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι τα μέτρα ασφαλείας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα κοστίσουν επιπλέον 10 έως 12 εκατομμύρια δολάρια.

Κεντρικός αγώνας της βραδιάς θα είναι η αναμέτρηση του πρωταθλητή Ίλια Τοπούρια με τον Τζάστιν Γκέιτζι για τον τίτλο στην κατηγορία ελαφρών βαρών.

Με πληροφορίες από BBC