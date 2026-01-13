Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές και μυστικές επιχειρήσεις για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερωθεί για ένα ευρύ φάσμα μυστικών και στρατιωτικών επιλογών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο Ιράν.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται για το Ιράν, περιλαμβάνονται πλήγματα με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, κυβερνοεπιχειρήσεις και ψυχολογικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο ενδεχόμενης αμερικανικής παρέμβασης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Την είδηση έκαναν γνωστή δύο αξιωματούχοι του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας που μίλησαν στο CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% σε προϊόντα από χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στη χώρα.

Την ίδια ώρα οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέρουν ότι περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στο Ιράν κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου αναμένεται να συνεδριάσει εντός της εβδομάδας για να εξετάσει τις διαθέσιμες επιλογές της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν ο ίδιος ο πρόεδρος θα συμμετάσχει στη συνάντηση.

Παράλληλα, η Τεχεράνη δηλώνει ανοιχτή σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ωστόσο ότι παραμένει «έτοιμη για πόλεμο», γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης σημειώνουν ότι ο Τραμπ δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, εφόσον εκτιμήσει ότι η κατάσταση επιδεινώνεται, ενώ εξετάζονται και μέτρα που στοχεύουν στη διατάραξη των ιρανικών δομών διοίκησης και επικοινωνίας.

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρή οικονομική κρίση, με την κατάρρευση του νομίσματος και την άνοδο του πληθωρισμού να έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, εντείνοντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, αν και πηγές αναφέρουν ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, καθώς η πρόσβαση στην πληροφόρηση από το εσωτερικό της χώρας παραμένει περιορισμένη.

Με πληροφορίες από BBC