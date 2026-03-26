Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν «θέλει απεγνωσμένα» συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν επιδιώκει «απεγνωσμένα» μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη απέρριψε την πρότασή του για κατάπαυση του πυρός και διαψεύδει κατηγορηματικά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο κλιμάκωσης της έντασης, με το Ιράν όχι μόνο να απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο, αλλά και να καταθέτει δικές του απαιτήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η ιρανική ηγεσία αποφεύγει να παραδεχθεί δημόσια την επιθυμία της για συμφωνία, «για να σώσει το κύρος της» και από φόβο εσωτερικών αντιδράσεων.

«Διαπραγματεύονται και θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν, γιατί θεωρούν ότι θα τους σκοτώσει ο ίδιος τους ο λαός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αντικρουόμενες θέσεις και διπλωματικό αδιέξοδο με το Ιράν

Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ούτε υπάρχει τέτοια πρόθεση.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό σχέδιο φέρεται να περιλάμβανε άρση κυρώσεων, περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα και στους πυραύλους του Ιράν, καθώς και επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ζητά αποζημιώσεις για τον πόλεμο, εγγυήσεις ασφαλείας και σεβασμό της κυριαρχίας της. Παράλληλα, την ώρα που το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει, οι συγκρούσεις στην περιοχή εντείνονται.

Μεταξύ άλλων, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για τη ναυσιπλοΐα, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, εντείνοντας τις διεθνείς ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης παραμένει αβέβαιο, με τις δύο πλευρές να επιμένουν σε αντικρουόμενες θέσεις και τη σύγκρουση να δείχνει μακριά από την εκτόνωση.

Με πληροφορίες από Euronews