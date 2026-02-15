«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προσωρινός» - Κορυφαίοι Δημοκρατικοί προσπαθούν να καθησυχάσουν την Ευρώπη

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ήταν το επίκεντρο της προσοχής στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο, καθώς οι ηγέτες της Ευρώπης αναρωτιούνταν τι δηλώσεις επρόκειτο να κάνει το Σάββατο.

Αν και η ομιλία του δεν κατόρθωσε να διαλύσει πλήρως τις ανησυχίες τους, θεωρήθηκε ως διαβεβαίωση προς τους συμμάχους ότι, παρόλο που οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη έχουν φθαρεί υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα διαρραγούν.

Ωστόσο, ο Ρούμπιο δεν ήταν η μόνη αμερικανική πολιτική φωνή στη σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια.

Και ακόμη και αν οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών δεν είχαν γίνει τόσο καλά δεκτές, υπήρχαν και άλλοι Αμερικανοί πολιτικοί που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να καθησυχάσουν τους Ευρωπαίους.

Οι Δημοκρατικοί παλεύουν να ηρεμήσουν την ανήσυχη Ευρώπη

«Αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορώ να αναφέρω σήμερα», είπε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ σε μια εκδήλωση της διάσκεψης την Παρασκευή, «ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προσωρινός. Σε τρία χρόνια θα έχει φύγει».

Ο Νιούσομ ήταν μόνο ένας από τους δεκάδες Αμερικανούς νομοθέτες και κυβερνήτες που παρευρέθηκαν – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Δημοκρατικών, όπως ο Καλιφορνέζος, που ενδέχεται να διεκδικήσουν την προεδρική υποψηφιότητα του κόμματός τους το 2028.

Πολλοί τόνισαν ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να είναι ένας ισχυρός εταίρος της Ευρώπης – θέσεις παρόμοιες με αυτές που διατύπωσε ο Ρούμπιο, αλλά χωρίς την κριτική του για την πολιτιστική παρακμή στην ήπειρο.

«Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ είναι για να διαβεβαιώσουμε ότι κατανοούμε πόσο σημαντικοί είναι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας», δήλωσε η δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν του Νιου Χάμσαϊρ.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις, που ήταν επίσης παρών, συμφώνησε μαζί της, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν βρίσκονται σε «εμφύλιο πόλεμο». Προειδοποίησε τους Αμερικανούς συμμάχους να μην παρασυρθούν από τη «ρητορική της αμερικανικής πολιτικής».

Αυτό ήταν πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να γίνει πρόσφατα, καθώς ο Τραμπ επέβαλε υψηλούς δασμούς σε πολλούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ενώ ο ίδιος και ορισμένοι από τους κορυφαίους συνεργάτες του έχουν εκφράσει χωρίς περιστροφές την επιθυμία τους να αναδιαμορφώσουν τη διεθνή τάξη.

Τα σχέδια του προέδρου για τη Γροιλανδία – τα οποία επανέλαβε πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για ένα Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα την Παρασκευή – είναι μόνο το πιο κραυγαλέο παράδειγμα της αλλαγής στην αμερικανική προοπτική.

Η προθυμία του Τραμπ να ξεπεράσει τα όρια και να δοκιμάσει τα όρια της εξουσίας του δεν περιορίζεται στις εξωτερικές υποθέσεις. Και αρκετοί Δημοκρατικοί αφιέρωσαν χρόνο στο Μόναχο για να ασχοληθούν με πιο εσωτερικά ζητήματα.

Ο γερουσιαστής της Βιρτζίνια Μαρκ Γουόρνερ προειδοποίησε ότι η συζήτηση του προέδρου για την εθνικοποίηση των εκλογών και την επιβολή αυστηρών απαιτήσεων ταυτότητας για την ψήφο μέσω εκτελεστικού διατάγματος σημαίνει ότι η ελευθερία και η δικαιοσύνη των ενδιάμεσων εκλογών του Κογκρέσου τον Νοέμβριο διακυβεύονται.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έλεγα αυτό στην Αμερική του 2026», είπε.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την προσπάθειά του – και τον νόμο SAVE, ο οποίος θα θεσπίσει νομοθετικά την απαίτηση εθνικής ταυτοποίησης των ψηφοφόρων – ως δημοφιλή σε μια σημαντική πλειοψηφία των Αμερικανών και απαραίτητη για την πρόληψη της πλαστοπροσωπίας των ψηφοφόρων στις κάλπες.

«Δεν είναι όλα ο Τραμπ»

Οι γερουσιαστές Μαρκ Κέλι και Ελίσα Σλότκιν, οι οποίοι ήταν στο επίκεντρο μιας πρόσφατης ανεπιτυχούς προσπάθειας δίωξης από το υπουργείο Δικαιοσύνης για το βίντεο τους στο οποίο καλούσαν τους Αμερικανούς στρατιώτες να αγνοήσουν «παράνομες» διαταγές, σχολίασαν και οι δύο το γεγονός ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής της κυβέρνησης.

Η Αμερική, είπε η Σλότκιν, «περνάει κάτι βαθύ», πριν προσθέσει: «Θα το ξεπεράσουμε».

Η βουλευτής Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτέζ αποδείχθηκε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της διάσκεψης, μετά τον Ρούμπιο. Έθεσε ένα όριο μεταξύ της αυξανόμενης ανισότητας στον πλούτο – ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της εγχώριας πολιτικής της ατζέντας από τότε που κέρδισε μια αναπάντεχη νίκη στο Κογκρέσο το 2018 – και της ανόδου των αυταρχικών κυβερνήσεων.

«Είναι άκρως επείγον να βάλουμε τάξη στα οικονομικά μας και να προσφέρουμε υλικά οφέλη στην εργατική τάξη», δήλωσε. «Διαφορετικά, θα πέσουμε σε έναν πιο απομονωμένο κόσμο που θα κυβερνάται από αυταρχικούς ηγέτες που επίσης δεν προσφέρουν τίποτα στους εργαζόμενους».

Αν και η Οκάσιο-Κορτέζ προέρχεται από διαφορετική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, η άποψή της σχετικά με την ανάγκη των δυτικών δημοκρατιών να προσφέρουν μια πειστική εναλλακτική λύση έναντι των αυταρχικών κυβερνήσεων ήταν παρόμοια με αυτή που εξέφρασε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Ενώ ο Ρούμπιο έχει εξομαλύνει κάποιες αιχμές, οι Δημοκρατικοί που ταξίδεψαν στο Μόναχο προσπάθησαν να προσφέρουν μια πιο ξεκάθαρη θέση.

«Αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη απλώς θέλει να γίνουμε καλύτεροι, σωστά; Και νομίζω ότι αυτή η διάσκεψη ήταν πολύ καλή για να ηρεμήσουν τα νεύρα», δήλωσε ο γερουσιαστής της Αριζόνα Ρούμπεν Γκαλέγκο. «Μερικές φορές πρέπει να τους υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι όλα ο Τραμπ... Εμείς είμαστε ακόμα εδώ».

Με πληροφορίες από BBC