Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη από τον βασιλιά Κάρολο

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής, Ντέιβιντ Μπέκαμ, απέκτησε πλέον και επίσημα τον τίτλο του «Σερ» (σ.σ. ιππότη), καθώς τιμήθηκε από τον Βασιλιά Κάρολο για τη συνεισφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ, όπου ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρέλαβε το μετάλλιο από τον μονάρχη, είκοσι δύο χρόνια μετά την απονομή του OBE (Order of the British Empire) το 2003.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως δάκρυσε όταν έμαθε ότι θα τιμηθεί, δηλώνοντας παράλληλα στο Sky News πως η στιγμή αυτή ήταν «από τις πιο συγκινητικές της ζωής του».

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Παρούσα στην τελετή η Βικτόρια Μπέκαμ

Το «παρών» στην τελετή έδωσε και η σύζυγός του και ποπ σταρ των «Spice Girls», Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία τού έραψε και το κουστούμι. Μιλώντας στο Sky News, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χαρακτήρισε τη στιγμή ως «ιδιαίτερα συγκινητική» τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.

«Έκλαψα όταν το έμαθα, και, ίσως, θα κλαίω και για τους επόμενους μήνες» είπε γελώντας. «Αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ συναισθηματική. Δεν ήμουν αγχωμένος, απλώς συγκινημένος».

Σε ερώτηση για το πώς θα ήθελε να τον αποκαλούν πλέον στο σπίτι, απάντησε με χιούμορ: «Δεν το απαιτώ, αλλά αν θέλουν να με φωνάζουν Σερ Ντέιβιντ δεν έχω πρόβλημα» συμπλήρωσε σχετικά: «Θα χρειαστεί πάντως χρόνος για να το συνηθίσω. Είναι τεράστια τιμή».

Ο 50χρονος Μπέκαμ, δηλωμένος υποστηρικτής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, είναι πρέσβης του King’s Foundation, φιλανθρωπικού οργανισμού που ίδρυσε ο Κάρολος το 1990.

«Είμαι πολύ περήφανος» πρόσθεσε. «Μεγάλωσα σε μια απλή οικογένεια στο ανατολικό Λονδίνο, και ονειρευόμουν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και τώρα βρίσκομαι εδώ, στο Γουίνδσορ, μπροστά στον βασιλιά, για να τιμηθώ με τον τίτλο του ιππότη. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι παραπάνω».

Ποιος είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μπέκαμ αγωνίστηκε 115 φορές με την εθνική Αγγλίας, εκ των οποίων τις 59 ως αρχηγός, σημειώνοντας 17 γκολ. Έπαιξε σε τρεις Μουντιάλ (1998, 2002, 2006) και δύο Euro (2000, 2004), γνωρίζοντας στιγμές έντονης πίεσης αλλά και θριάμβου.

Ο Μπέκαμ έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 1995 και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το τρεμπλ το 1999, σηκώνοντας Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League, στον ιστορικό τελικό απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου.

Με τη Γιουνάιτεντ σημείωσε 85 γκολ και κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Αγγλίας και δύο Κύπελλα, πριν συνεχίσει την καριέρα του σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν, Λος Άντζελες Γκάλαξι και Παρί Σεν Ζερμέν.

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2013, αφήνοντας πίσω του μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και διεθνώς επιδραστικές παρουσίες του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από Sky News