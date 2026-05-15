Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων των Sunday Times για το 2026.

Η συνολική περιουσία του πρώην αρχηγού της εθνικής Αγγλίας και της συζύγου του, Βικτόρια Μπέκαμ, υπολογίζεται πλέον στα 1,185 δισεκατομμύρια λίρες.

Το ζευγάρι βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των ανθρώπων του αθλητισμού, πίσω μόνο από την οικογένεια του πρώην ισχυρού άνδρα της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστοουν, η περιουσία της οποίας εκτιμάται στα 2 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο 51χρονος Μπέκαμ, που χρίστηκε ιππότης τον περασμένο Νοέμβριο, είναι πλέον συνιδιοκτήτης της αμερικανικής ομάδας Ίντερ Μαϊάμι, η οποία θεωρείται η πιο πολύτιμη ομάδα του MLS, με αποτίμηση περίπου 1,07 δισεκατομμυρίων λιρών.

Παράλληλα, διατηρεί συνεργασίες ως πρεσβευτής μεγάλων εταιρειών όπως η Adidas και η Hugo Boss.

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της μέσω της εταιρείας μόδας που φέρει το όνομά της, αφού προηγουμένως έγινε παγκοσμίως γνωστή ως μέλος των Spice Girls.

Στην πέμπτη θέση της λίστας των αθλητών βρίσκεται ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, με περιουσία 435 εκατομμυρίων λιρών.

Ο γκολφέρ Ρόρι ΜακΙλρόι καταλαμβάνει την έβδομη θέση με 325 εκατομμύρια λίρες, μετά την κατάκτηση δεύτερου συνεχόμενου τίτλου Masters.

Ο πυγμάχος Άντονι Τζόσουα βρίσκεται όγδοος με 240 εκατομμύρια λίρες, μία θέση πάνω από τον αντίπαλό του στην κατηγορία βαρέων βαρών, Τάισον Φιούρι, η περιουσία του οποίου εκτιμάται στα 162 εκατομμύρια λίρες.

Στη δέκατη θέση βρίσκονται από κοινού ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας Χάρι Κέιν και ο δύο φορές νικητής του Wimbledon, Άντι Μάρεϊ, με περιουσία 110 εκατομμυρίων λιρών ο καθένας.

Παράλληλα, ο συνιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζιμ Ράτκλιφ, υποχώρησε από την έβδομη στην ένατη θέση της συνολικής λίστας πλουσίων του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η περιουσία του μειώθηκε κατά 1,85 δισεκατομμύρια λίρες, στα 15,194 δισεκατομμύρια.

Με πληροφορίες από BBC