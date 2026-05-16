Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δισεκατομμυριούχος: Πώς «έχτισε» την περιουσία του

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε ο πρώτος Βρετανός αθλητής, του οποίου η περιουσία ξεπερνά το 1 δισ. λίρες, σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων των Sunday Times για το 2026.

Η συνολική περιουσία του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της συζύγου του, Βικτόρια Μπέκαμ, ενός εκ των πέντε μελών των «Spice Girls», υπολογίζεται πλέον στα 1,185 δισ. λίρες.

Το ζευγάρι βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των πιο πλούσιων ανθρώπων του αθλητισμού στη Βρετανία, πίσω μόνο από την οικογένεια του πρώην ισχυρού άνδρα της Formula 1, Bernie Ecclestone, της οποίας η περιουσία εκτιμάται στα 2 δισ. λίρες.

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην αυτοκρατορία της Inter Miami

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και παλαίμαχος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι πλέον συνιδιοκτήτης της Inter Miami CF, όπου αγωνίζεται και το Λιονέλ Μέδι, η οποία θεωρείται η πιο πολύτιμη ομάδα του MLS, με εκτιμώμενη αξία περίπου 1,45 δισ. δολάρια.

Ο 51χρονος Ντέιβιντ Μπέκαμ, που χρίστηκε ιππότης τον περασμένο Νοέμβριο, συνεχίζει παράλληλα τις συνεργασίες του με μεγάλα brands όπως η Adidas και η Hugo Boss.

Από την άλλη πλευρά, η περιουσία της Βικτόρια Μπέκαμ προέρχεται κυρίως από τη δραστηριότητά της στη μόδα, μετά την παγκόσμια επιτυχία που γνώρισε ως μέλος των Spice Girls.

Στη λίστα των Sunday Times ξεχωρίζουν επίσης ο Rory McIlroy, που βρίσκεται στην έβδομη θέση με περιουσία 325 εκατ. λιρών, αλλά και ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 Λίουις Χάμιλτον, με 435 εκατ. λίρες.

Ο πυγμάχος, Άντονι Τζόσουα, καταλαμβάνει επίσης υψηλή θέση στη λίστα με περιουσία 240 εκατ. λιρών, ενώ ακολουθεί ο αντίπαλός του Τάισον Φιούρι με 162 εκατ. λίρες.

Στους πιο πλούσιους αθλητές της χώρας συγκαταλέγονται ακόμη ο αρχηγός της ποδοσφαιρικής εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, και ο δύο φορές νικητής του Wimbledon, Άντι Μάρεϊ, με περιουσία που υπολογίζεται στα 110 εκατ. λίρες ο καθένας.

Με πληροφορίες από BBC