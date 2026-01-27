Ο Νιλ Γιανγκ προσφέρει δωρεάν τη μουσική του στους κατοίκους της Γροιλανδίας

Ο Νιλ Γιανγκ ανακοίνωσε ότι προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε ολόκληρο τον μουσικό του κατάλογο στους κατοίκους της Γροιλανδίας, λέγοντας ότι θέλει να λειτουργήσει ως μια μικρή ανάσα μέσα στο κλίμα πίεσης που, όπως υποστηρίζει, βιώνει το νησί το τελευταίο διάστημα.

Σε ανάρτησή του στο προσωπικό του blog, ο βετεράνος μουσικός ανέφερε ότι οι κάτοικοι της ημιαυτόνομης δανικής επικράτειας θα μπορούν να ακούν το σύνολο της δισκογραφίας του σε υψηλή ποιότητα για έναν χρόνο, με τη δυνατότητα ανανέωσης. Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, θα χρειάζεται αριθμός κινητού τηλεφώνου που να έχει εκδοθεί στη Γροιλανδία. Ο Young χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «προσφορά ειρήνης και αγάπης» και εξέφρασε την ελπίδα η μουσική και οι μουσικές του ταινίες να μειώσουν το άγχος που προκαλούν οι απειλές της αμερικανικής κυβέρνησης, την οποία περιέγραψε ως αντιδημοφιλή και, όπως πρόσθεσε, «ελπίζω προσωρινή».

Η κίνηση έρχεται σε αντίθετη κατεύθυνση με πρόσφατη απόφασή του να μην διαθέτει τον κατάλογό του στην πλατφόρμα Amazon Music. Σε προηγούμενη ανάρτησή του απέδωσε την επιλογή του στον ιδρυτή της Amazon, Jeff Bezos, τον οποίο χαρακτήρισε υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι διαφωνεί με την εξωτερική πολιτική του προέδρου και με τη στήριξή του στην ICE. Η Amazon Music δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο από το Associated Press, ενώ δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση και από τον μάνατζερ του Young.

Ο Young έχει μακρά ιστορία συγκρούσεων με τις πλατφόρμες streaming. Στο παρελθόν είχε αποσύρει τη μουσική του από το Spotify σε ένδειξη διαμαρτυρίας για εκπομπές του Joe Rogan σχετικά με τα εμβόλια για την Covid 19, για να επιστρέψει αργότερα. Είχε επίσης πιέσει ώστε μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του να απομακρυνθεί από το Spotify το 2015 για μήνες, επικαλούμενος ζητήματα ποιότητας ήχου. Σήμερα η μουσική του παραμένει διαθέσιμη στο Spotify και στο Apple Music.

Με πληροφορίες από Associated Press