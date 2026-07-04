Ο Νετανιάχου «ξέρει ποιος είναι το αφεντικό»: Πιθανή η συνάντηση με Τραμπ «την ερχόμενη εβδομάδα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του ζήτησε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η συνάντηση αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Τραμπ για Νετανιάχου: «Ξέρει ποιος είναι το αφεντικό»

Ο Τραμπ, μιλώντας στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξέρει ποιος από τους δύο ηγέτες είναι «το αφεντικό».

«Τα πάμε πολύ καλά. (Ο Νετανιάχου) ξέρει ποιος είναι το αφεντικό», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, ωστόσο ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει δημόσια τον Νετανιάχου τις τελευταίες εβδομάδες, αφότου ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο απείλησε τις συνομιλίες με το Ιράν.

Ισραηλινός αξιωματούχος που ρωτήθηκε από το Axios υπογράμμισε ωστόσο, ότι η επίσκεψη αυτή ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ μεταβαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου.

«Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα» διευκρίνισε.

Την Παρασκευή, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ήδη δηλώσει ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν «σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Ο πρωθυπουργός τόνισε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εγγυητές της ελευθερίας στον κόσμο και ότι το Ισραήλ εκτιμά ιδιαίτερα τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών», είχε δηλώσει το γραφείο του Νετανιάχου σε ανακοίνωση.