Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Μαμντάνι ότι «υποκινεί το μίσος» μετά την απειλή σύλληψης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι σκοπεύει να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτό το φθινόπωρο, παρά τις απειλές του δημάρχου της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, ότι θα τον συλλάβει.

Ο Μαμντάνι ανακάλεσε την απειλή αυτή την περασμένη εβδομάδα, αναγνωρίζοντας ότι δεν διαθέτει τη νομική εξουσία να συλλάβει τον Νετανιάχου βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το κορυφαίο δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου παγκοσμίως.

Ο Νετανιάχου στρέφεται εναντίον του Μαμντάνι

Ο Ισραηλινός ηγέτης δήλωσε την Κυριακή στο Fox News ότι «δεν ανησυχεί» για την προηγούμενη δήλωση του Μαμντάνι και κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι «υποκινεί το μίσος».

«Υποτίθεται ότι είναι ο δήμαρχος όλων των Νεοϋορκέζων, Εβραίων, Χριστιανών, Μουσουλμάνων, όλων, αλλά προσπαθεί να στρέψει τη μία ομάδα εναντίον της άλλης», είπε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά μαχαιρώματος που σημειώθηκαν στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, κατά τα οποία ένας ύποπτος μαχαίρωσε έναν Εβραίο και έναν Ασιάτη, σε απόσταση μόλις μερικών τετραγώνων μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα μίσους σε σχέση με κάθε ένα από τα θύματα.

Και οι δύο άνδρες επέζησαν των επιθέσεων, οι οποίες προκάλεσαν καταδίκες από τους Εβραίους και Αμερικανούς ασιατικής καταγωγής ηγέτες της πόλης.

Στον απόηχο των γεγονότων, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Εβραίοι κάτοικοι της Νέας Υόρκης «νιώθουν φόβο αυτή τη στιγμή».

Το ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου

Ο Μαμντάνι, ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, έθεσε την αντίθεσή του στην ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα ως κεντρικό σημείο της προεκλογικής του εκστρατείας πέρυσι. Σε ομιλία του την περασμένη εβδομάδα, χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου».

Στο πλαίσιο αυτού του προεκλογικού προγράμματος, ο Μαμντάνι υποσχέθηκε να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου που εκδόθηκε το 2024 από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), το οποίο κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες ότι έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, ενώ ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ψευδείς».

Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στη Γάζα μετά την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 κρατήθηκαν όμηροι.

Πάνω από 73.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 21.000 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Την περασμένη εβδομάδα, αφού οι «New York Times» πίεσαν τον Μαμντάνι σχετικά με τη δέσμευσή του να συλλάβει τον Νετανιάχου, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι η διοίκησή του εξέτασε τη νομοθεσία και κατέληξε στο συμπέρασμα: «Δεν διαθέτουμε την ανεξάρτητη νομική εξουσία για να εκτελέσουμε αυτό το ένταλμα».

Ο Μαμντάνι προέτρεψε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συλλάβει τον πρωθυπουργό και δήλωσε: «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Νέα Υόρκη».

Με πληροφορίες από BBC