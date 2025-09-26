Ο Νετανιάχου έκανε τον γύρο της Μεσογείου για να πάει ΗΠΑ – Φόβοι για σύλληψη στην Ευρώπη

Με έναν ασυνήθιστα μεγάλο κύκλο πέταξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να φτάσει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αποφεύγοντας τον εναέριο χώρο αρκετών ευρωπαϊκών χωρών όπου θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με σύλληψη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) για εγκλήματα πολέμου - συμπεριλαμβανομένης της «χρήσης λιμού ως μεθόδου πολέμου» - ταξίδεψε με το κυβερνητικό αεροσκάφος Wing of Zion, το ισοδύναμο του αμερικανικού Air Force One.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος ακολούθησε πορεία κατά μήκος της Μεσογείου, διέσχισε τον εναέριο χώρο Ελλάδας και Ιταλίας, αλλά στη συνέχεια κατευθύνθηκε νότια προς τα στενά του Γιβραλτάρ πριν περάσει τον Ατλαντικό.

Πιο σύντομες και οικονομικές διαδρομές θα περιελάμβαναν χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο – όλες μέλη του ICC, με νομική υποχρέωση να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης σε περίπτωση απρογραμμάτιστης ή αναγκαστικής προσγείωσης.

Αν και το Παρίσι είχε δώσει άδεια υπέρπτησης (πτήση αεροσκάφους, συνήθως μαχητικού, η οποία παραβιάζει τον εναέριο χώρο μιας χώρας) , το ισραηλινό αεροσκάφος δεν μπήκε τελικά στον γαλλικό εναέριο χώρο. Οι διπλωματικές σχέσεις Ισραήλ–Γαλλίας βρίσκονται σε ένταση, καθώς η Γαλλία ηγείται πρωτοβουλίας για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νετανιάχου αλλάζει πορεία για να αποφύγει την Ευρώπη. Τον Ιούλιο, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ είχε επικρίνει Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα για «ασφαλή διάδρομο» που παρείχαν στον Ισραηλινό ηγέτη.

Τον Φεβρουάριο, πτήση του προς Ουάσινγκτον είχε σχεδιαστεί ώστε να βρίσκεται κοντά σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις για πιθανή προσγείωση ανάγκης, καθώς τότε ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση στον προστάτη.

Η ανησυχία για ιατρικό περιστατικό συνδέεται άμεσα με τον κίνδυνο: οποιαδήποτε προσγείωση σε ευρωπαϊκό έδαφος θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του ως «καταζητούμενου για εγκλήματα πολέμου».

Ο Νετανιάχου θα μιλήσει την Παρασκευή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αναμένεται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και οι δύο έχουν απορρίψει δημόσια τη νομιμοποίηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από Guardian