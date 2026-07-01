Ο Νετανιάχου είπε στον Ερντογάν «να ηρεμήσει»: «Έχει τελειώσει η εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να «ηρεμήσει», κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Channel 14.

Το σχόλιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου με αποδέκτη τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γίνεται, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «επιθετικές δηλώσεις της Άγκυρας κατά του Ισραήλ».

Ερωτηθείς για το αν τον ανησυχεί η πρόσφατη ρητορική από την Τουρκία, ο Νετανιάχου απάντησε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που «φυσικά τον ανησυχεί», σημειώνοντας ότι οι τοποθετήσεις Τούρκων αξιωματούχων έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα.

Netanyahu on Türkiye:



Erdogan speaks about wanting to destroy Israel and take control of Jerusalem again.



I think he forgot that 400 years of Ottoman rule are over. Today there is a strong State of Israel.



He should calm down. We will not allow anyone to threaten our existence… pic.twitter.com/MgfyxIhaKT — Clash Report (@clashreport) June 30, 2026

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Πώς συνδέεται η ένταση του Ισραήλ με την Τουρκία

Όπως ανέφερε, Τούρκοι υπουργοί και πολιτικοί έχουν αυξήσει τις απειλές προς το Ισραήλ, ενώ υπενθύμισε δηλώσεις που κάνουν λόγο ακόμη και για «απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο παρελθόν είχαν καταγραφεί και ακραίες δημόσιες τοποθετήσεις Τούρκων αξιωματούχων κατά του Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η ένταση στην Τουρκία συνδέεται με ευρύτερες γεωπολιτικές μεταβολές στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, η επιρροή του Ιράν μειώνεται, ενώ αναδύεται ένας «άξονας του πολιτικού Ισλάμ» στον οποίο εντάσσει και την Τουρκία, κάνοντας λόγο για μια διαφορετική αλλά εξίσου ακραία ιδεολογική κατεύθυνση.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου σημείωσε ότι ο Ερντογάν φαίνεται να έχει «ξεχάσει» πως η εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας έχει τελειώσει, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα το Ισραήλ αποτελεί «ισχυρό κράτος με στρατό και θεσμούς» και δεν θα επιτρέψει απειλές κατά της ύπαρξής του.

PM Netanyahu on Turkey:



Erdogan speaks about wanting to destroy Israel and take control of Jerusalem again.



I think he forgot that 400 years of Ottoman rule are over. Today there is a strong State of Israel.



He should calm down. We will not allow anyone to threaten our… — Open Source Intel (@Osint613) June 30, 2026

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλεί την ασφάλειά μας» είπε ο Νετανιάχου

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλεί την ασφάλεια και την ύπαρξή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ έχει ήδη αποδείξει τις δυνατότητές του σε επίπεδο αποτροπής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Αίγυπτο, απαντώντας σε ερώτηση για ανησυχίες στο Ισραήλ σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία στο Σινά. Όπως είπε, έχει υπάρξει διάλογος με το Κάιρο για ζητήματα που αφορούν τις διμερείς συμφωνίες και την ασφάλεια των συνόρων, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, αλλά και να κατανοούμε ότι καθώς μια δύναμη υποχωρεί, μια άλλη αναδύεται», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τη θέση του στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Times of Israel, Channel14