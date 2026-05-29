Ο Νετανιάχου διέταξε την κατάληψη του 70% της Λωρίδας της Γάζας

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταλάβει το 70% της Λωρίδας της Γάζας, μια κίνηση που απειλεί να τινάξει στον αέρα την ήδη εύθραυστη εκεχειρία και να δημιουργήσει καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες στην ήδη κατεστραμμένη περιοχή.

Σύμφωνα με την εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ο ισραηλινός στρατός είχε αποσυρθεί σε μια γραμμή οριοθέτησης που έδινε στο Ισραήλ άμεσο έλεγχο στο 53% της κατεχόμενης περιοχής.

Από τότε, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προωθήσει σταδιακά τις θέσεις τους προς τα δυτικά, μέσα στο τμήμα της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς, ενώ επεκτείνουν συνεχώς μια «νεκρή ζώνη» δυτικά αυτής της γραμμής. Μέσα σε αυτή τη ζώνη, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ποιος μπορεί να εισέλθει και να ανοίγει πυρ εναντίον οποιουδήποτε θεωρεί απειλή.

Τις τελευταίες ημέρες, ένοπλες πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκκένωση περιοχών κατά μήκος της γραμμής εκεχειρίας, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια ή τα καταφύγιά τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των οκτώ μηνών της εκεχειρίας, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν να ανοίγουν πυρ κατά Παλαιστινίων που βρίσκονταν κοντά στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» που χωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ πραγματοποίησαν και αεροπορικές επιδρομές βαθύτερα στη δυτική Γάζα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότεροι από 900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας.

Μιλώντας σε συνέδριο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Νετανιάχου, ο οποίος δίνει μάχη για την πολιτική του επιβίωση ενόψει εκλογών τους επόμενους μήνες, αποκάλυψε το εύρος των εδαφικών στόχων του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή πιέζουμε τη Χαμάς. Ελέγχουμε πλέον το 60% της περιοχής στη Λωρίδα. Ήμασταν στο 50%, πήγαμε στο 60%. Η εντολή μου είναι να φτάσουμε στο… 70%».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο τελικός στόχος της κυβέρνησης είναι μεγάλος αριθμός Παλαιστινίων να εγκαταλείψει τη Γάζα μέσω αυτού που χαρακτήρισε ως «εθελοντική μετανάστευση». Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφουν αυτή την πολιτική ως μακροπρόθεσμο σχέδιο εθνοκάθαρσης μέσω της δημιουργίας αφόρητων συνθηκών διαβίωσης μέσα στη Γάζα.

Η επέκταση του ισραηλινού στρατιωτικού ελέγχου θα αποτελούσε άμεση παραβίαση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που την επικύρωσε, αλλά και του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προέβλεπε μια προσωρινή «κίτρινη γραμμή» που χώριζε τη Γάζα σε περιοχές υπό ισραηλινό και υπό έλεγχο της Hamas, εν αναμονή περαιτέρω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Το σχέδιο Τραμπ ανέφερε επίσης: «Κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να φύγει από τη Γάζα, και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν. Θα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν και θα τους προσφέρουμε την ευκαιρία να χτίσουν μια καλύτερη Γάζα.»

Με πληροφορίες από Guardian