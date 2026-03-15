Ο Νετανιάχου διαψεύδει τις φήμες περί θανάτου του πίνοντας καφέ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα βίντεο στο X βάζοντας τέλος στις φήμες που τον ήθελαν νεκρό.

Στο βίντεο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φαίνεται να παραγγέλνει καφέ και να αστειεύεται για τις φήμες.

«Πεθαίνω… για καφέ», είπε, χρησιμοποιώντας μια εβραϊκή έκφραση που μεταφράζεται «το λαχταρώ τόσο που… πεθαίνω γι’ αυτό». «Ξέρετε κάτι; "Πεθαίνω" για τον λαό μου. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται είναι φανταστικός», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο Νετανιάχου σηκώνει επίσης και τα δύο του χέρια και δείχνει τα δάχτυλά του προς την κάμερα.

Νωρίτερα, ορισμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριζαν ότι πλάνα από τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Πέμπτη τον έδειχναν με έξι δάχτυλα στο ένα χέρι και ότι το βίντεο είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

«Θέλετε να μετρήσετε τα δάχτυλά μου; Μπορείτε να τα δείτε εδώ… και εδώ. Βλέπετε; Πολύ ωραία», λέει χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

Στο μήνυμά του προς τους Ισραηλινούς πολίτες, ο ίδιος δήλωσε: «Βγείτε έξω να πάρετε λίγο καθαρό αέρα, αλλά μείνετε κοντά σε έναν προστατευμένο χώρο. Η ανθεκτικότητά σας είναι εντυπωσιακή· δίνει δύναμη σε εμένα, στην κυβέρνηση, στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και στη Μοσάντ. Κάνουμε πράγματα που δεν μπορώ να αποκαλύψω αυτή τη στιγμή, αλλά πλήττουμε το Ιράν πολύ σκληρά, ακόμη και σήμερα. Μου λέτε να συνεχίσουμε; Σας λέω: συνεχίστε κι εσείς».

Πρόσθεσε επίσης: «Συνεχίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες των δημάρχων των πόλεων σας, ώστε να βρίσκεστε πάντα κοντά σε έναν προστατευμένο χώρο. Θα χαλαρώσουμε τους περιορισμούς όσο το δυνατόν περισσότερο. Και ευχαριστώ για τον καφέ, είναι εξαιρετικός. Δεν ξέρω για τις θερμίδες…».

Νωρίτερα, το Ιράν είχε δηλώσει την Κυριακή ότι θα «κυνηγήσει και θα σκοτώσει» τον Νετανιάχου.

«Αν αυτός ο εγκληματίας που σκοτώνει παιδιά είναι ζωντανός, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και να τον σκοτώσουμε με όλη μας τη δύναμη», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους.